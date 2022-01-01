Привет, это Маруся!

Я — дружелюбный голосовой помощник, который живет в умных колонках VK Капсула, а еще меня можно найти в отдельном приложении, ВКонтакте и Почте Mail.ru. Сегодня у меня День Рождения. Мне исполнилось 5 лет и по этому поводу я приготовила для вас подарки. Поскольку у меня первый маленький юбилей, хочу немного похвалиться, а если точнее – рассказать, чему научилась за эти годы.

Возможности Маруси

Сказки У меня есть очень большая коллекция самых разных сказок. Могу рассказать про принцесс, зверей и разбойников. Просто скажи: «Маруся, включи сказку про принца или поставь японскую сказку». Таблица умножения Помогу выучить таблицу умножения. А если думаете, что знаете её — попробуйте проверить себя. Скажи мне: «Маруся, помоги выучить таблицу умножения». Энциклопедия животных Я знаю всё об экзотических зверях, и где они обитают. По книгам Animal Books расскажу о тиграх, львах, бегемотах, жирафах и даже динозаврах. Скажи мне: «Маруся, расскажи про животных или включи энциклопедию животных». Английский клуб В игровом формате помогу выучить словам и фразы по темам. В процессе можно получать достижения. Скажи мне: «Маруся, включи Английский клуб». Поиск Я знаю ответы на все вопросы. Почему коты боятся огурцов, как поменять смеситель или кто такой Илон Маск. Просто задай мне любой вопрос, и я отвечу. Погода Я подскажу погоду на любой день для любого города. Это поможет вам подготовиться к прогулкам и поездкам. Помимо температуры, я могу рассказать об атмосферном давлении, влажности и силе ветра. Спроси меня: «Маруся, какая завтра будет погода или погода на выходные». Утро с Марусей Помогу проснуться и начать приятный день. Скажи: «Маруся, доброе утро», и я напомню, какой сегодня день, расскажу курс валют и погоду, прочитаю новости, включу вашу музыку или развлеку анекдотом. Список покупок Помогу ничего не забыть и не купить лишнего. Скажи: «Маруся, открой список покупок или добавь масло в список покупок». Музыка Я знаю много песен, поскольку у меня есть огромная коллекция VK Музыки. Найду ваши любимые треки, включу плейлисты под настроение или редакционные подборки, а вы не забывайте оценивать музыку лайками и дизлайками, чтобы мои рекомендации стали еще лучше. Скажи: «Маруся, включи мою музыку». Подкасты Найду и включу подкасты из ВКонтакте на все самые интересные темы: технологии, развлечения, юмор и многое другое. Скажи: «Маруся, включи подкаст “Книжкультура”». Угадай фильм Любишь кино? Давай проверим! Я описываю фильм одним предложением, а ты его отгадываешь. Скажи: «Маруся, запусти игру «Угадай фильм». Забавный факт Я знаю много удивительных фактов о том, что нас окружает, и с радостью поделюсь ими. Вы знали, что ширина самой узкой улицы всего 31 см? Могу рассказать ещё тысячи таких фактов. Скажи: «Маруся, расскажи факт дня или что интересного расскажешь».

Поздравь Марусю с Днем Рождения

Сегодня я принимаю поздравления, а все, кто меня поздравил, смогут принять участие в розыгрыше умных колонок. Для этого нужно поздравить меня и оценить мои ответы: лайком, если считаешь, что это в моем стиле, или дизлайком, если уверен, что я что я бы так ни за что не ответила. Мы разыграем шесть VK Капсул Мини и шесть VK Капсул Нео среди пользователей, которые правильно оценили мои ответы. Через месяц мои друзья из iGuides.ru подведут итоги с помощью рандомайзера, озвучат список победителей и отправят призы. Правила конкурса.



А еще до 18 марта на VK Капсулу Мини и VK Капсулу Нео действуют специальные цены — 5 990 р. и 3 999 р. соответственно. Подробности вы найдете здесь.