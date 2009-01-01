Посмотрите, на что способна VK Капсула Нео в новых расцветках

VK выпустила свою умную колонку Капсулу Нео в новых цветах. Гаджет теперь, помимо синего и серого, доступен в черном, оранжевом и зеленом цвете. Каждому цвету соответствует один из персонажей, которые хорошо знакомы пользователям ВКонтакте. Так, например, символом черной колонки стал пес Дигги, оранжевой — кот Персик, зеленой — хомяк Сеня, серой — щенок Спотти, голубой — единорог Спаркс. Вместе с ними в комплекте с колонкой идет стикер-пак, позволяющий кастомизировать гаджет.



VK Капсула Нео выполнена в спокойном и минималистичном дизайне, который вписывается буквально в любой интерьер. На фронтальной части колонки имеется дисплей, который может показывать время, погоду или различные эмоции Маруси. Мы расставили VK Капсулы Нео во всех комнатах и «попросили» Марусю «подстроиться» под ежедневные сценарии. Взгляните, на что она способна.

Кухня

Не знаю, как у вас, а мой день начинается на кухне. Я варю крепкий кофе или завариваю ароматный чай, а попутно настраиваюсь на предстоящие дела. VK Капсула вместе с Марусей умеют управлять системами умного дома. Например, голосом, придя на кухню, можно включить чайник или кофемашину.



А пока горячий напиток остывает Маруся поможет настроиться на предстоящий день:

Погода

— голосовой помощник расскажет прогноз на неделю вперед или на конкретную дату в любом городе. Радио

— попросите Марусю включить свою любимую радиостанцию. Рецепты от Hi-chef

— Маруся умеет искать рецепты в интернете. Спросите её, к примеру, как приготовить солянку или чизкейк. Гороскопы

— как насчет того, чтобы немного развлечься и попросить Марусю зачитать предсказания астрологов для своего знака зодиака?

VK Капсула Нео

с Марусей Перейти к покупке

Кабинет

Рабочий день начался — можно попросить Марусю в VK Капсуле Нео включить комфортное освещение. Для этого есть поддержка умных лампочек, светильников и розеток. Также для создания приятной атмосферы можно голосом запустить увлажнитель воздуха. Во время рабочего дня, чтобы не отвлекаться от основных дел, можно делегировать некоторые задачи Марусе:

Поиск

— поможет найти полезную информацию без необходимости открывать поисковик в браузере. Брось монетку

— эта команда выручит, когда не хочется принимать решение самостоятельно в каких-либо не особо важных вопросах. Чтобы воспользоваться функцией, скажите Марусе: «Выбери число от 1 до 50». Почта Mail.ru

— Марусе можно поручить чтение электронной почты. Также она умеет проверять новые сообщения, искать нужное письмо по отправителю или теме, а еще ей можно надиктовать ответ. Калькулятор

— для подсчетов необязательно запускать приложение калькулятора. Просто скажите Марусе: «150+150» иди «Раздели 946 на 86».

Гостиная

В середине дня иногда хочется перезагрузиться и отвлечься от текущих дел. Для этого можно прогуляться до гостиной, вытянуть ноги на уютном диване и попросить Марусю запустить декоративный камин, если он подключен к умной розетке. А во время отдыха могут быть полезны такие возможности голосового ассистента:

Музыка

— Маруся умеет работать с сервисом VK Музыка. Она может находить треки, исполнителей, включать плейлисты, подборки редакции, а также для настройки рекомендаций позволяет ставить лайки и дизлайки. Подкасты

— есть на любые темы. Маруся найдет нужный или предложит выбрать из тематических подборок. Скажите ей: «Включи подкаст про игры» или «Какие подкасты у тебя есть?» Звонки ВКонтакте

— с помощью VK Капсулы Нео можно звонить друзьям и близким. Скажите Марусе: «Позвони» — и добавьте имя друга, как он записан ВКонтакте. Сразу после этого она запустит сеанс звонка, можно общаться не вставая с уютного дивана за смартфоном. Новости

— Маруся умеет читать новости дня или на заданную тему: про политику, спорт или экономику. Просто скажите ей: «Включи новости» или «Новости экономики». У Маруси довольно большой выбор различных источников, каждый пользователь сможет подобрать что-то подходящее по интересам.

VK Капсула Нео

с Марусей Перейти к покупке

Детская

VK Капсула Нео отлично впишется в детскую комнату, а с помощью комплектных стикеров её можно будет «загримировать» до неузнаваемости, превратив, например, в пирата. Маруся составит компанию ребёнку, для этого у неё в запасе есть несколько полезных функций:

Игры

— с Марусей можно поиграть в игры. В какие? Спросите у неё сами — просто скажите: «Давай поиграем». Таблица умножения

— хорошая тренировка памяти. VK Капсула Нео вместе с Марусей помогут запомнить правильные ответы. Думаете, что знаете таблицу наизусть — проверьте себя, просто скажите: «Запусти таблицу умножения». Ответы на вопросы

— если какой-то вопрос не выходит из головы, то задайте его Марусе. Она найдет и озвучит ответ. В каком году родился Пушкин? Столица Бразилии? Сколько весит Луна? Да всё что угодно — в пределах разумного. Сказки

— Маруся знает русские народные и со всего мира. Для маленьких и постарше. А вместе с запуском VK Капсулы Нео у Маруси появилась возможность рассказывать сказки вместе с персонажами популярных мультфильмов «Ми-ми-мишки» и «Котенок Котэ». Некоторые сказки способны

Спальня

В конце дня хочется прилечь на мягкую кровать, приглушить свет и настроиться на сон. Оставшийся заботы можно переложить на Марусю, попросить её запустить посудомоечную машину или робот-пылесос, если они подключены к вашей системе умного дома. Также голосовой помощник в VK Капсуле Нео поможет задать приятную и умиротворяющую атмосферу:

Ми-ми-мишный режим

— включите его голосом и Капсула Нео начнет отображать различные эмоции вместо часов, например, подмигивать, мило щуриться и веселить вас. А если захотите вернуть часы, скажите: «Маруся, закрой глазки». Шумы

— успокоят, создадут нужную атмосферу или перенесут вас куда-нибудь на берег океана. Просто скажите Марусе: «Белый шум» или «Шум старинных часов». Ответы на вопросы

— если какой-то вопрос не выходит из головы, то задайте его Марусе. Она найдет и озвучит ответ. В каком году родился Пушкин? Столица Бразилии? Сколько весит Луна? Да всё что угодно — в пределах разумного.