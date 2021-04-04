Эти товары помогут вам дома. Воздух станет чище, пыли будет меньше, некоторые поверхности вообще не придется убирать, а вы при этом сэкономите массу усилий.Фен, делающий волосы прочнее, по словам производителя. Прибор убирает статическое напряжение волос, что делает их более мягкими и эластичными.Мощность 1800 Вт, длина шнура — 1,4 м. Добавлен интеллектуальный модуль контроля температуры NTC. Он определяет изменение температуры окружающей среды на входе воздуха и автоматически регулирует время чередования подачи горячего и холодного воздуха.«Отличный фен! Удобный, компактный, приятный на ощупь, мощный, все функции работают».Органайзер для зубных щеток и пастыПредлагает одновременно: дозатор зубной пасты с датчиком движения, органайзер зубных щеток, полку и подставку для косметики. В первые три добавлена ультрафиолетовая подсветка, убивающая остающиеся бактерии. Крепится к стене с помощью клейкой ленты.«Очень крутой шкафчик. Удобно, не надо делать лишних дырок. В комплекте есть еще одна лента, чтобы прикрепить в другом месте, если вдруг надоело».Ионизация применяется для очистки воздуха и подавления бактериальной активности. Сам прибор справляется с песком, пыльцой, дымом и аллергенами. Размеры корпуса — 7,5 х 6 х 11,5 см x 7 см, вес — 300 г.«Приборчик жужжит, попахивает озоном, видимо работает. Продавца рекомендую».На крышке устройства расположен экран, отображающий температуру воды. Он показывает точную температуру и указывает на состояние жидкости с помощью индикатора Зеленый цвет — до 32 градусов по Цельсию, желтый — 33-65 градусов, красный — выше 65 градусов.«Легкий, красивый, сито в комплекте. Термометр на крышке работает, я довольна».Главная проблема планшетов на фоне ноутбуков — лежа на кровати, их нужно держать в руках. Есть подставки для стола, но они жесткие. Решение — подушка-подставка.Материал — замша + губка, размеры — 27 х 23 х 25 см, вес — 180 г. Цвет можно подобрать под интерьер комнаты. Доступны: серый, синий, розовый, белый и черный.«Удобная подушка для планшета.Купила для мамы, проблемы со здоровьем.Теперь она сможет планшетом пользоваться в положении лежа».Минус газовой плиты — она быстро загрязняется, а очистить поверхность крайне трудно. Эти защитные пленки решают проблему. Они размещаются под решеткой вокруг горелки.Материал — стекловолокно. Отверстие должно быть обрезано ножницами для точного крепления. Размер — примерно 27 x 27 см, подходит практически для всех газовых плит и не прилипает.«Товар полностью соответствует описанию, качество хорошее. Со своей задачей справляется, моется хорошо».У силикона низкая теплопроводность, поэтому вероятность обжечься ниже, чем в случае с металлической сковородой. Кроме того, такой материал не скользит, в руке сковорода будет фиксироваться более надежно. Размер — 15 х 4,8 х 2,8 см.«Все соответствует описанию. Чуть большевата для моей чугунной сковороды, не критично. Мне нравится».Устройство синхронизируется со смартфоном по Bluetooth, передает данные о воде и позволяет контролировать показатели. Можно узнать температуру воды и выставить значение, которое устройство будет поддерживать.«Все работает, к приложению Mi Home подключился без проблем».