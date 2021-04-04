Эти товары помогут вам дома. Воздух станет чище, пыли будет меньше, некоторые поверхности вообще не придется убирать, а вы при этом сэкономите массу усилий. 

Фен Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer с ионизацией 

Цена: 3190 руб. вместо 4613 руб.
  
Фен, делающий волосы прочнее, по словам производителя. Прибор убирает статическое напряжение волос, что делает их более мягкими и эластичными. 

Мощность 1800 Вт, длина шнура — 1,4 м. Добавлен интеллектуальный модуль контроля температуры NTC. Он определяет изменение температуры окружающей среды на входе воздуха и автоматически регулирует время чередования подачи горячего и холодного воздуха. 

Из отзывов: «Отличный фен! Удобный, компактный, приятный на ощупь, мощный, все функции работают».
Органайзер для зубных щеток и пасты 

Цена: 1480 руб. вместо 2177 руб.

Предлагает одновременно: дозатор зубной пасты с датчиком движения, органайзер зубных щеток, полку и подставку для косметики. В первые три добавлена ультрафиолетовая подсветка, убивающая остающиеся бактерии. Крепится к стене с помощью клейкой ленты. 

Из отзывов: «Очень крутой шкафчик. Удобно, не надо делать лишних дырок. В комплекте есть еще одна лента, чтобы прикрепить в другом месте, если вдруг надоело». 

Очиститель воздуха с ионизацией 

Цена: 1415 руб.

Ионизация применяется для очистки воздуха и подавления бактериальной активности. Сам прибор справляется с песком, пыльцой, дымом и аллергенами. Размеры корпуса — 7,5 х 6 х 11,5 см x 7 см, вес — 300 г. 

Из отзывов: «Приборчик жужжит, попахивает озоном, видимо работает. Продавца рекомендую».

Термос с термометром 

Цена: 785 руб. вместо 1121 руб.

На крышке устройства расположен экран, отображающий температуру воды. Он показывает точную температуру и указывает на состояние жидкости с помощью индикатора  Зеленый цвет — до 32 градусов по Цельсию, желтый — 33-65 градусов, красный — выше 65 градусов. 

Из отзывов: «Легкий, красивый, сито в комплекте. Термометр на крышке работает, я довольна».

Подушка-подставка для iPad 

Цена: 690 руб. вместо 919 руб.

Главная проблема планшетов на фоне ноутбуков — лежа на кровати, их нужно держать в руках. Есть подставки для стола, но они жесткие. Решение — подушка-подставка. 

Материал — замша + губка, размеры — 27 х 23 х 25 см, вес — 180 г. Цвет можно подобрать под интерьер комнаты. Доступны: серый, синий, розовый, белый и черный. 

Из отзывов: «Удобная подушка для планшета.Купила для мамы, проблемы со здоровьем.Теперь она сможет планшетом пользоваться в положении лежа».

Защитное покрытие для газовой плиты

Цена: от 97 руб. вместо 129 руб. 

Минус газовой плиты — она быстро загрязняется, а очистить поверхность крайне трудно. Эти защитные пленки решают проблему. Они размещаются под решеткой вокруг горелки. 

Материал — стекловолокно. Отверстие должно быть обрезано ножницами для точного крепления. Размер — примерно 27 x 27 см, подходит практически для всех газовых плит и не прилипает.

Из отзывов: «Товар полностью соответствует описанию, качество хорошее. Со своей задачей справляется, моется хорошо».

Насадка на ручку сковороды или кастрюли 

Цена: от 83 руб. вместо 90 руб.

У силикона низкая теплопроводность, поэтому вероятность обжечься ниже, чем в случае с металлической сковородой. Кроме того, такой материал не скользит, в руке сковорода будет фиксироваться более надежно. Размер — 15 х 4,8 х 2,8 см. 

Из отзывов: «Все соответствует описанию. Чуть большевата для моей чугунной сковороды, не критично. Мне нравится». 

Умный чайник Xiaomi Mi Smart Kettle 

Цена: 3455 руб. вместо 3899 руб.

Устройство синхронизируется со смартфоном по Bluetooth, передает данные о воде и позволяет контролировать показатели. Можно узнать температуру воды и выставить значение, которое устройство будет поддерживать. 

Из отзывов: «Все работает, к приложению Mi Home подключился без проблем». 


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