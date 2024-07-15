Вышла обновленная версия iOS 18 beta 3

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Сегодня, 15 июля, компания Apple выпустила обновлённые третьи бета-версии iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia для зарегистрированных разработчиков.Размер iOS 18 — 360 МБ (при условии, что у вас уже iOS 18 beta 3). Скорее всего, инженеры устранили баги, обнаруженные в предыдущих сборках, вышедших неделю назад.Ожидается, что публичные бета-версии всех новых ОС Apple выйдут в ближайшие дни, а финальный релиз состоится в сентябре-октябре.