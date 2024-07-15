Вышла обновленная версия iOS 18 beta 3

Фархад
18

Сегодня, 15 июля, компания Apple выпустила обновлённые третьи бета-версии iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia для зарегистрированных разработчиков.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Размер iOS 18 — 360 МБ (при условии, что у вас уже iOS 18 beta 3). Скорее всего, инженеры устранили баги, обнаруженные в предыдущих сборках, вышедших неделю назад.

Ожидается, что публичные бета-версии всех новых ОС Apple выйдут в ближайшие дни, а финальный релиз состоится в сентябре-октябре.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Apple молча освежила HomePod mini. Вы вряд ли оцените старания
Развеян миф о популярности iPhone
Эмулятор Delta наконец-то вышел на iPad. Причём эта версия может эмулировать несколько игр одновременно

Рекомендации

Рекомендации

«Сбербанк» поменял условия обслуживания карт. Что изменилось?
Google приготовила приятный сюрприз для владельцев Galaxy Watch и Pixel Watch
Обновление One UI 6.1 принесло на смартфоны Galaxy неприятный глюк
Samsung Galaxy S25 заткнет за пояс всех конкурентов благодаря одной своей особенности

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии