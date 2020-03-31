AliExpress отмечает 10-летие и в честь этого устраивает распродажу. Отличный шанс для тех, у кого не до конца обустроено рабочее место для удаленной работы. Собрали лучшие гаджеты.
Ноутбук MacBook Air (2018) 256 Гбайт
Ноутбуки Apple — самые удобные для профессиональных задач, если не брать в счет работу с графикой и монтаж, где требуется мощная видеокарта и много оперативной памяти. macOS удобнее, надежнее и эстетичнее Windows. Корпус — эталон качества, а для работы не требуется мышь.
Среди актуальных моделей лучший по соотношению цены и качества — MacBook Air 2018 года. Экран, звук, автономность — все это работает на типовом уровне. Единственное — для работы без ограничений нужно докупить переходник для USB-A.
Монитор Samsung C27F390FHI
Карантин — самое время обновить рабочий стол. Прежде всего это касается монитора. От его качества зависит ваша продуктивность. Один из вариантов — Samsung C27F390FHI. Это изогнутый монитор с диагональю 27 дюймов.
Матрица — VA, соотношение сторон — 16:9, разрешение — Full HD+, максимальный угол обзора по вертикали и по горизонтали — 178 градусов. Монитор можно установить как на стандартную подставку на столе, так и повесить на стену с помощью специального крепления VESA (не идущего в комплекте). Достойная модель по соотношению цены и качества.
Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3
Шум — то, что может помешать комфортной и продуктивной работе. Проблема особенно актуальна, если вы живете не один или соседи за стеной слишком шумные.
Частично проблему решают наушники с шумоподавлением. Они не изолируют вас от внешних шумов, вы будете их слышать, но нечетко. Этого достаточно, чтобы устранить раздражающий фактор и полностью погрузиться в работу.
Один из лучший вариантов — Huawei FreeBuds 3. Особенность этих наушников — наличие активной системы шумоподавления. Еще одна их фишка — затычки открытого типа при наличии шумодава. Без амбушюр уши не будут болеть от долгого пользования гарнитурой.
По другим параметрам от эргономики до качества звука наушники также достойные.
Фитнес-браслет Honor Band 5Еще один раздражающий фактор — уведомления из мессенджеров. Каждый раз вам приходится переключать вкладку или утилиту, чтобы прочесть его, то есть отвлечься от рабочего процесса, хоть и на секунду. Отключить уведомление — не лучшее решение. Работодатели стабильно требуют постоянно быть на связи.
Решение — носимая электроника. В 2020 году почти все фитнес-браслеты и смарт-часы научились показывать приложение, автора и текст сообщения. Так удобнее мониторить уведомления. Вы не пропустите ни одного, трекер уведомит о нем с помощью вибрации. Переключать вкладку браузера или утилиту нет надобности, просто поднимите запястье. Так вы останетесь на связи и сможете отвечать только по необходимости.
Наиболее бюджетный вариант — фитнес-браслет, а среди них оптимальный выбор — Honor Band 5. Помимо показа уведомлений, он предлагает умный будильник и удаленное управление музыкой. Автономность высокая, как и во всех фитнес-браслетах.
Портативный роутер
С переходом на удаленную работу домашний интернет начал перегружаться. Отсюда долгая загрузка страниц и низкая скорость передачи данных. Решение проблемы — LTE-роутер.
Мы нашли вот такую модель на AliExpress. С поддержкой SIM-карты, максимальная скорость — 300 Мбит/с. Правда, в сетях LTE ваши устройства будет работать в среднем со скоростью 45 Мбит/с.
У этого роутера стильный эргономичный корпус. Габариты — 11,5 х 11,8 х 4,6 см, без антенн. Такой малыш легко впишется в интерьер вашей квартиры, плюс ко всему, его легко взять с собой во двор, если вы живете в частном доме. В общем, как временное решение сгодится.
Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro
Сидеть за столом в кресле слишком трудно (конечности затекают) и просто скучно. Абсолютно нормально переместиться на диван или на подоконник. Проблема в том, что ноутбук, планшет и смартфон разряжаются. Решение — пауэрбанк.
Мы нашли Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro. Емкость — 20 000 мАч. Разъемы: два USB-A. Только не перепутайте с Mi Power Bank 3, они не совместимы с ноутбуком.
Увлажнитель воздуха Xiaomi Microhoo
Оригинальный настольный аксессуар. Миниатюрный квадратный аппарат украсит интерьер и освежит воздух в комнате.
Резервуар устройства наполнен жидкостью. Путем ее испарения создается холод. Впрочем, можно и не охлаждать воздух. Без жидкости освежитель будет просто гонять воздушные массы.
Важно: увлажнитель воздуха может убить компьютер, если стоит рядом с ним, — он создает туман, и вода может осесть на материнской плате. Расположите его вдали от устройств, где-нибудь, на верхней полке шкафа или на подоконнике.
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