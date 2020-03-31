AliExpress отмечает 10-летие и в честь этого устраивает распродажу. Отличный шанс для тех, у кого не до конца обустроено рабочее место для удаленной работы. Собрали лучшие гаджеты.

Ноутбуки Apple — самые удобные для профессиональных задач, если не брать в счет работу с графикой и монтаж, где требуется мощная видеокарта и много оперативной памяти. macOS удобнее, надежнее и эстетичнее Windows. Корпус — эталон качества, а для работы не требуется мышь.

Среди актуальных моделей лучший по соотношению цены и качества — MacBook Air 2018 года. Экран, звук, автономность — все это работает на типовом уровне. Единственное — для работы без ограничений нужно докупить переходник для USB-A.

Карантин — самое время обновить рабочий стол. Прежде всего это касается монитора. От его качества зависит ваша продуктивность. Один из вариантов — Samsung C27F390FHI. Это изогнутый монитор с диагональю 27 дюймов.

Матрица — VA, соотношение сторон — 16:9, разрешение — Full HD+, максимальный угол обзора по вертикали и по горизонтали — 178 градусов. Монитор можно установить как на стандартную подставку на столе, так и повесить на стену с помощью специального крепления VESA (не идущего в комплекте). Достойная модель по соотношению цены и качества.

Шум — то, что может помешать комфортной и продуктивной работе. Проблема особенно актуальна, если вы живете не один или соседи за стеной слишком шумные.

Частично проблему решают наушники с шумоподавлением. Они не изолируют вас от внешних шумов, вы будете их слышать, но нечетко. Этого достаточно, чтобы устранить раздражающий фактор и полностью погрузиться в работу.

Один из лучший вариантов — Huawei FreeBuds 3. Особенность этих наушников — наличие активной системы шумоподавления. Еще одна их фишка — затычки открытого типа при наличии шумодава. Без амбушюр уши не будут болеть от долгого пользования гарнитурой.

По другим параметрам от эргономики до качества звука наушники также достойные.

Еще один раздражающий фактор — уведомления из мессенджеров. Каждый раз вам приходится переключать вкладку или утилиту, чтобы прочесть его, то есть отвлечься от рабочего процесса, хоть и на секунду. Отключить уведомление — не лучшее решение. Работодатели стабильно требуют постоянно быть на связи.

Решение — носимая электроника. В 2020 году почти все фитнес-браслеты и смарт-часы научились показывать приложение, автора и текст сообщения. Так удобнее мониторить уведомления. Вы не пропустите ни одного, трекер уведомит о нем с помощью вибрации. Переключать вкладку браузера или утилиту нет надобности, просто поднимите запястье. Так вы останетесь на связи и сможете отвечать только по необходимости.

Наиболее бюджетный вариант — фитнес-браслет, а среди них оптимальный выбор — Honor Band 5. Помимо показа уведомлений, он предлагает умный будильник и удаленное управление музыкой. Автономность высокая, как и во всех фитнес-браслетах.

С переходом на удаленную работу домашний интернет начал перегружаться. Отсюда долгая загрузка страниц и низкая скорость передачи данных. Решение проблемы — LTE-роутер.

Мы нашли вот такую модель на AliExpress. С поддержкой SIM-карты, максимальная скорость — 300 Мбит/с. Правда, в сетях LTE ваши устройства будет работать в среднем со скоростью 45 Мбит/с.

У этого роутера стильный эргономичный корпус. Габариты — 11,5 х 11,8 х 4,6 см, без антенн. Такой малыш легко впишется в интерьер вашей квартиры, плюс ко всему, его легко взять с собой во двор, если вы живете в частном доме. В общем, как временное решение сгодится.

Сидеть за столом в кресле слишком трудно (конечности затекают) и просто скучно. Абсолютно нормально переместиться на диван или на подоконник. Проблема в том, что ноутбук, планшет и смартфон разряжаются. Решение — пауэрбанк.

Мы нашли Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro. Емкость — 20 000 мАч. Разъемы: два USB-A. Только не перепутайте с Mi Power Bank 3, они не совместимы с ноутбуком.

Оригинальный настольный аксессуар. Миниатюрный квадратный аппарат украсит интерьер и освежит воздух в комнате.

Резервуар устройства наполнен жидкостью. Путем ее испарения создается холод. Впрочем, можно и не охлаждать воздух. Без жидкости освежитель будет просто гонять воздушные массы.

Важно: увлажнитель воздуха может убить компьютер, если стоит рядом с ним, — он создает туман, и вода может осесть на материнской плате. Расположите его вдали от устройств, где-нибудь, на верхней полке шкафа или на подоконнике.





