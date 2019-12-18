Компании Apple, Google и Amazon, а также Zigbee Alliance, куда входят Comcast, IKEA, Samsung и другие организации, создали рабочую группу, которая займётся разработкой общего стандарта для устройств «умного» дома.
Проект носит название Connected Home over IP, а его целью является упрощение разработки устройств умного дома и обеспечение взаимодействия между ними. В рамках этого проекта будут созданные технологии, которые будут использоваться в умных колонках, голосовых помощниках, прочих IoT-гаджетах и облачных сервисах. Разработка должна оказать большое влияние на рынок устройств умного дома и фактически задать совершенно новый стандарт, которого будут придерживаться все вендоры.
«Проект основан на нашем общем убеждении, что устройства для “умного” дома должны быть безопасными, надёжными и совместимыми между собой», — сказано в обращении компаний.
Исходный код технологий, обеспечивающих взаимодействие различных устройств умного дома, будет открыты. Также будет создан единый протокол для связи между устройствами и сервисами. При этом компании приглашают любых производителей IoT-гаджетов присоединиться к проекту и развивать его общими усилиями. Не исключено, что интерес проявит «Яндекс», выпускающий смарт-колонки с голосовым ассистентом «Алисой».
Рабочая группа создаст стандарт с открытым исходным кодом для разработки и внедрения нового унифицированного протокола связи. Партнёры приглашают производителей устройств и разработчиков технологий для «умного» дома присоединиться к проекту. Изначально группа сосредоточится на устройствах, связанных с безопасностью. Первые наработки будут представлены публике в январе 2020 года на выставке CES.
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