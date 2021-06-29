Компания LG обновила линейки флагманских телевизоров C1 и G1. Новые возможности сделают их лучшими для игр на консолях последнего поколения Xbox Series X и PlayStation 5.Эти модели первыми в мире получили поддержку Dolby Vision HDR при параметрах 4K 120 Гц. С новым стандартом картинка будет более объемной и красочной — ее динамический диапазон станет шире, а параметры картинки смогут меняться в зависимости от сцены, какими их выставляли разработчики.LG добавила, что другие ее телевизоры премиум-класса 2021 года также получат это обновление в июле. В списке линейки OLED Z1, QNED Mini LED QNED99 и NanoCell NANO99, другие телевизоры 2021 и 2020 годов проходят тестирование на совместимость с Dolby Vision с частотой 60 Гц или 120 Гц.Максимальные параметры воспроизведения игр на Xbox Series X и PlayStation 5 — 4K 120 Гц. Для этого в телевизор должен быть установлен разъем HDMI 2.1 помимо характеристик экрана.