Пока все медиапространство недоумевало и делилось смешанными чувствами от анонса Xbox Series S, я сделал вывод, что это вполне логичный ход и способ закрыть для компании нишу нехардкорного гейминга путём запуска доступного некстгена. На фоне дефицита видеокарт «эска» стала пропуском, который к тому же не особо ударит по бюджету, в новые игры с быстрым запуском и трассировкой. Посудите сами, сейчас стоимость консоли составляет 26 990 рублей, за эти же деньги для ПК можно приобрести только видеокарту, и та будет не первой свежести.Первое на что обращаешь внимание, вытаскивая Series S из коробки — какая же она маленькая! Её размеры кажутся невероятно компактными по сравнению с монструозной PlayStation 5 Series X , несмотря на лаконичность его корпуса.Благодаря своим скромным габаритам «эска» с легкостью вписывается в любые интерьерные решения независимо от того, в каком режиме вы планируете её использовать: вертикальном или горизонтальном. Размеры корпуса: 6,5 × 15,1 × 27,5 см.На фронтальной панели разместились: клавиша включения, USB-порт и кнопка подключения геймпада. Все основные порты вынесены на тыльную сторону, здесь слева направо: LAN, два USB, HDMI, разъем для расширения памяти и «восьмерка» питания.Корпус Xbox Series S облачен в белый матовый пластик, который по тактильным ощущениям аналогичен геймпаду. В целом конструкция ощущается очень добротной, никаких скрипов и прочих неприятных атрибутов я не заметил.Чтобы выпустить консоль со стоимостью почти наполовину дешевле флагманского «икса» Microsoft пришлось пойти на некоторые компромиссы. Xbox Series S оснащается твердотельным накопителем на 500 ГБ, из этой емкости пользователям доступно чуть более 360 гигов, а всё остальное резервируется системой. Это необходимо для операционной системы, работы функции Quick Resume, а также для установки игр и приложений.Отношение к использованию накопителя у всех геймеров индивидуальное, поэтому здесь довольно сложно сохранять объективность. Я из тех, кто не играет в 4-5 игр одновременно, как правило, я прохожу что-то сюжетное и дополнительно под рукой держу какой-нибудь многопользовательский проект для коротких игровых сессий. Прямо сейчас у меня установлены: Cyberpunk 2077 (на момент публикации для него вышел крупный патч с исправлениями, хочу дать игре второй шанс и протестировать производительность на «эске»), Assassin's Creed Valhalla, It Takes Two, Dead Cells и Streets of Rage. После такого набора у меня свободно еще 160 ГБ.Впрочем, если понадобится дополнительная память, то предусмотрена возможность расширения встроенного накопителя двумя способами. Для игр по обратной совместимости можно использовать любой внешний USB-накопитель. Для некстген-тайтлов придется изрядно потратиться — фирменная карта памяти от Seagate на 1 ТБ обойдется в России примерно в 28 000 рублей. С наибольшей вероятностью можно сказать, что оно того не стоит, но приятно осознавать, что такая возможность присутствует. Для любителей обстоятельного гейминга хватит и встроенных 500 гигабайт.В Series S компания Microsoft решила отказаться от дисковода. Это решение я бы не стал записывать в недостатки, поскольку, на мой взгляд, это преимущество. Таким образом удалось сделать корпус консоли компактным. Возможно, отсутствие привода выступит в качестве стоп-фактора для обладателей обширных игровых библиотек на физических носителях и коллекционеров. В то же время любители цифровых каталогов позитивно отнесутся к отказу от ненужного дисковода, увеличивающего размер и стоимость консоли.Наиболее подробно о геймпаде я рассказывал в обзоре Series X . С тех пор ничего не изменилось. В комплекте с «эской» такой же контроллер, но только белого цвета. Он не такой технологичный, как DualSense, а с точки зрения эргономики решение с ассиметричными стиками намного удобнее.Приятная текстурированная поверхность тыльной стороны геймпада обеспечивает уверенный хват. Еще одно выигрышное решение — такое же покрытие на триггерах. Из минусов отмечу только громкую кликабельность крестовины. Любители играть по ночам поймут о чем я.В случае с Series S я не стал совершать предыдущих ошибок и сразу купил Xbox Play & Charge Kit. Это небольшой набор, в который входит аккумулятор для контроллера и длиннющий кабель USB-C для зарядки. Конечно же хотелось бы, чтобы такой аксессуар был доступен сразу из коробки, поскольку играть на батарейках не мой сценарий. Тем не менее такая возможность выбора приветствуется большинством геймеров.Вот начинается основная история различий между X и S. На цифрах у этих двух консолей одинаковы только тип и скорость твердотельного накопителя. Для сравнения приведу технические характеристики устройств, где в скобках будет указаны показатели Series X:Несмотря на разницу в характеристиках, Series S поддерживает технологию трассировки лучей на аппаратном уровне. Что касается шума, как мне показалась, в текущем поколении консолей самых тихий — Series X. Младшая модель пошла по его стопам. Слышимость включенной консоли не ощущается и чтобы услышать работу устройства, нужно в тихой комнате уткнуться ухом в верхнюю вентиляционную решетку для сброса горячего воздуха.По словам Microsoft, Xbox Series S предназначена для игр в разрешении до 1440p с частотой кадров до 120 FPS. Я проверил визуально разницу в графике X и S на примере Assassin's Creed Valhalla. Несмотря на свои наиболее скромные мощности в сравнении со старшим братом, «эска» демонстрирует стабильные 30 FPS в режиме «Качество» и достигает 60 FPS при переходе в опцию «Производительности».Во втором случае в угоду плавности происходит потеря детализации и дальности прорисовки текстур. Как мне показалось, наилучшем образом игра выглядит в «Качестве». Собственно, в таком режиме я и продолжаю играть.Xbox Series S — это в первую очередь доступная консоль для тех, кто только начинает своё путешествие в мир видеоигр. Она может стать отличным выбором для непредвзятых пользователей, решивших разнообразить свой домашний досуг без существенных финансовых вливаний.Если отбросить прямое сравнение с флагманским Series X, который и стоит, к слову, почти в два раза дороже, «эска» вполне достойно справляется с картинкой в новых тайтлах без ущерба комфорту и качеству игрового процесса.Для тех, кто находится в стадии выбора новый консоли я порекомендую обратить внимание в первую очередь на Xbox Series X|S и вот почему. В 2021 году можно с уверенностью сказать, что у Microsoft получилось сделать свой «нетфликс» для видеоигр. Мы сейчас наблюдаем, как компания приобретает крупные студии и издательства (привет, Bethesda). Посмотрев недавний Xbox Showcase , в первую очередь я обратил внимание на выход большинства анонсированных тайтлов в Game Pass сразу на релизе.На фоне довольно агрессивной ценовой политики Sony подписочный сервис Microsoft выглядит глотком свежего воздуха. За сравнительно небольшую стоимость (1829 рубля на три месяца) Game Pass открывает доступ к широчайшему каталогу видеоигр, где все тайтлы от MS появляются в день релиза. Это решение будет актуально для геймеров, пропустивших по тем или иным причинам предыдущее поколение. И даже на такой сравнительно небольшой стоимости подписки можно сэкономить, разделив её с друзьями или членами семьи при помощи функции назначения домашней консоли . На мой взгляд, цена и доступность видеоигр на Xbox — самое сильное преимущество, которым нужно воспользоваться.