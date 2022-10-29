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4 самых скучных устройства Apple в 2022 году. Почему их все равно купят?

Денис
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2022 год у Apple — странный. 

Компания презентовала процессор M2, но помимо этого, она едва ли чем удивила. Даже две модели iPhone впервые в истории получили процессор предыдущего поколения, также стоящий в предшественников. 

Эти устройство — наименее интересны для покупки. Они явно порадуют тех, кто не обновлял устройство три и более года, но если вы активно следите за индустрией и наводитесь в поиске нового пользовательского опыта, перед покупкой одного из этих четырех девайсов стоит задуматься.  

MacBook Pro 13

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С конца прошлого года я выбираю себе новый ноутбук, главный критерий — помощнее, чем мой MacBook Pro 13 (2017) без тачбара и с 16 ГБ оперативной памяти. Эту модель я сразу отсек и не рассматриваю к приобретению. Причина: характеристики норм, но не с древним же корпусом брать новый ноутбук. 

Просто представьте: вы платите $1300 и за эту сумму получаете мощный ноутбук, но с древним корпусом. Хотя M2 мне нравится, и скорее всего я приобрету новый Air, о преимуществах которого уже рассказывал. 

iPhone SE

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Я был уверен, что в марте текущего года на официальном сайте Apple появится смартфон в корпусе XR, но по цене SE второго поколения на старте продаж. У такой модели был бы посредственный экран с LCD-матрицей и HD-разрешением, но даже с такими нюансами за 40 000 рублей пользователь получал бы доступ в мир смартфонов Apple и модель со всеми трендовыми особенностями — тонкой рамкой, крупным экраном 6,1 дюйма и «челкой». 

К сожалению, компания выбрала путь минимального обновления начинки с сохранением корпуса. И для меня вопрос: кто еще пользуется смартфоном с экраном на 4,7 дюйма, притом что по размерам устройство почти соответствует iPhone 14 с 6,1 дюйма? 

iPhone 14

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В начале 2010-х годов над Apple было принято смеяться из-за отсутствия инноваций в iPhone. Суть: между 4S и 5S из изменений только удлиненный экран, и компания минимально кастомизирует корпус просто для выпуска нового поколения. Подобные суждения рождали вот такие шутки. 

Я не был с ними согласен, но сейчас они даже более актуальны. В 2020 году компания выпустила iPhone 12 — корпус базового айфона наконец стал более тонким и аккуратным, а экран сменился с тусклого IPS на яркий AMOLED. Следующие два года эта линейка улучшалась минимально: в iPhone 13 добавили функцию съемки с киноэффектом (крайне нишевая функция) и изменили расположение камер, в iPhone 14 минимально улучшили все имеющиеся возможности. 

Как итог: iPhone 14 достоин вашего внимания только если у вас iPhone 11 и более старая модель. 

Apple Watch 8

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У меня нет вопросов к Watch SE. Это самые доступные часы компании, и они не должны раз за разом удивлять аудиторию, их задача — предлагать за минимальную цену соответствующий набор возможностей. 

Зато есть масса вопросов к Watch 8. Прежде всего, нововведения работают только при ограниченном количестве сценариев. Датчик температуры работает только в приложении «Здоровья» для отслеживания цикла у женщин. Функция обнаружения ДТП в целом недоступна в России. 

Как итог, нововведений почти нет относительно Series 7. Да и даже на фоне Series 6 они почти не выделяются новыми возможностями и характеристиками, только увеличенный дисплей. В итоге мы получаем устройство с громкой рекламой, но для владельцев Series 6 и 7 оно бессмысленно. 
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