4 лучших устройства Apple в 2022 году. Их зря критикуют

Apple представила все ключевые устройства в текущем году.
В ноябре мы еще можем увидеть MacBook Pro и Mac mini, но это нишевые устройства, да и вряд ли они сильно изменят индустрию. А вот об уже вышедших можно поговорить.
Устройства, вышедшие в 2022-м, спорные, лучше всего год отражает заголовок редактора iGuides Олега Воронина. И тем не менее, среди этой «серости» я нашел для себя четыре устройства, которые ждал несколько лет. Расскажу о том, какие девайсы Apple считаю добротными с точки зрения обновления и актуальности.
iPad 10
К 2022 году только одна линейка айпадов не получила редизайн с отказом от кнопки «Домой» — это модельный ряд базовых планшетов. И тем не менее, она самая популярная среди iPad, поэтому до лета текущего года по умолчанию у планшета Apple были широкая рамка и архаичная кнопка. А хотите более актуальный дизайн, доплачивайте.
Свежий iPad положил конец такому положению планшетов. 18 октября 2022 года дизайн с кнопкой и широкой рамкой официально стала прошлым, новая модель внешне такая же, как последние Pro, Air и mini.
К планшету по-прежнему есть вопросы: совместимость только с первым поколением Apple Pencil, странный переходник, минимум отличий от предыдущего поколения с точки зрения производительности и тд. Да и в целом отзывы блогеров, мягко говоря, не восторженные.
Но я встану на защиту планшета. iPad — в частности, устройство для вхождения в мир планшетов Apple. До осени 2022 года он был странным и неприятным из-за древнего корпуса, сейчас он интересный и бодрый.
iPhone 14 Pro Max
Самый большой и дорогой последний айфон — лучший фотофлагман на рынке. В последние два года это закономерность. После ослабления Huawei из-за санкций у него не осталось конкурентов — топы линеек P и Mate ограничены программно и пригодны к использованию только в Китае, а Samsung так и не сумела навязать конкуренцию iPhone Pro Max по части камеры.
В последнем 6,7-дюймовом фотофлагмане добавлен новый режим съемки 2Х для телефотомодуля (в дополнение к 0,5X, 1X и 3X), а камера снимает в 2–3 раза лучше при плохом освещении на фоне предыдущего поколения. Обновление минимальное, и тем не менее, до него не дотянется ни один из конкурентов. А в плане видео он безальтернативно лучший на рынке.
AirPods Pro 2
Самый яркий апдейт среди устройств Apple. Благодаря этому наушники понравятся владельцам любой другой модели затычек компании. Улучшенное шумоподавление, настройка громкости с помощью сенсоров, обнаружение с помощью звука — такого набора функций нет больше ни у кого.
Корпус не изменился, но я считаю, что это плюс, а не минус. Если мне подходили первые AirPods Pro, то подойдут и вторые, не придется играть в лотерею и бояться, что они начнут выпадать из ушей или вызовут дискомфорт во время длительного прослушивания. Так что тут предсказуемость важнее, чем новые эмоции.
MacBook Air (M2)
Еще одно устройство, сделавшее современный дизайн массовым. В 2021 году компания удивила аудиторию новыми MacBook Pro экранами с вырезами и подсветкой типа AMOLED.
В 2022-м вышел Air с походим дизайном. Теперь на рынке есть макбук с новым дизайном, тонким корпусом и относительно доступной ценой, а значит у него есть все шансы стать самым популярным ноутбуком Apple на рынке.
И тем не менее, среди перечисленных устройств это самое проблемное. Пользователи и блогеры сообщают, что модель на M2 аномально греется при решении ресурсоемких задач, вроде видеомонтажа. Кстати, у нас на тесте таких проблем обнаружено не было. Но важно другое: наиболее массовое устройство прогрессирует по всем параметрам от производительности до дизайна. Это значит, запросы к они будут расти, а вся индустрия прогрессировать.