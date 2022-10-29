4 лучших устройства Apple в 2022 году. Их зря критикуют

Денис
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Apple представила все ключевые устройства в текущем году. 
В ноябре мы еще можем увидеть MacBook Pro и Mac mini, но это нишевые устройства, да и вряд ли они сильно изменят индустрию. А вот об уже вышедших можно поговорить. 

Устройства, вышедшие в 2022-м, спорные, лучше всего год отражает заголовок редактора iGuides Олега Воронина. И тем не менее, среди этой «серости» я нашел для себя четыре устройства, которые ждал несколько лет. Расскажу о том, какие девайсы Apple считаю добротными с точки зрения обновления и актуальности. 

iPad 10

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К 2022 году только одна линейка айпадов не получила редизайн с отказом от кнопки «Домой» — это модельный ряд базовых планшетов. И тем не менее, она самая популярная среди iPad, поэтому до лета текущего года по умолчанию у планшета Apple были широкая рамка и архаичная кнопка. А хотите более актуальный дизайн, доплачивайте. 

Свежий iPad положил конец такому положению планшетов. 18 октября 2022 года дизайн с кнопкой и широкой рамкой официально стала прошлым, новая модель внешне такая же, как последние Pro, Air и mini. 
 
К планшету по-прежнему есть вопросы: совместимость только с первым поколением Apple Pencil, странный переходник, минимум отличий от предыдущего поколения с точки зрения производительности и тд. Да и в целом отзывы блогеров, мягко говоря, не восторженные. 

Но я встану на защиту планшета. iPad — в частности, устройство для вхождения в мир планшетов Apple. До осени 2022 года он был странным и неприятным из-за древнего корпуса, сейчас он интересный и бодрый. 

iPhone 14 Pro Max

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Самый большой и дорогой последний айфон — лучший фотофлагман на рынке. В последние два года это закономерность. После ослабления Huawei из-за санкций у него не осталось конкурентов — топы линеек P и Mate ограничены программно и пригодны к использованию только в Китае, а Samsung так и не сумела навязать конкуренцию iPhone Pro Max по части камеры. 

В последнем 6,7-дюймовом фотофлагмане добавлен новый режим съемки 2Х для телефотомодуля (в дополнение к 0,5X, 1X и 3X), а камера снимает в 2–3 раза лучше при плохом освещении на фоне предыдущего поколения. Обновление минимальное, и тем не менее, до него не дотянется ни один из конкурентов. А в плане видео он безальтернативно лучший на рынке. 

AirPods Pro 2


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Самый яркий апдейт среди устройств Apple. Благодаря этому наушники понравятся владельцам любой другой модели затычек компании. Улучшенное шумоподавление, настройка громкости с помощью сенсоров, обнаружение с помощью звука — такого набора функций нет больше ни у кого. 

Корпус не изменился, но я считаю, что это плюс, а не минус.  Если мне подходили первые AirPods Pro, то подойдут и вторые, не придется играть в лотерею и бояться, что они начнут выпадать из ушей или вызовут дискомфорт во время длительного прослушивания. Так что тут предсказуемость важнее, чем новые эмоции. 

MacBook Air (M2)

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Еще одно устройство, сделавшее современный дизайн массовым. В 2021 году компания удивила аудиторию новыми MacBook Pro экранами с вырезами и подсветкой типа AMOLED. 

В 2022-м вышел Air с походим дизайном. Теперь на рынке есть макбук с новым дизайном, тонким корпусом и относительно доступной ценой, а значит у него есть все шансы стать самым популярным ноутбуком Apple на рынке. 

И тем не менее, среди перечисленных устройств это самое проблемное. Пользователи и блогеры сообщают, что модель на M2 аномально греется при решении ресурсоемких задач, вроде видеомонтажа. Кстати, у нас на тесте таких проблем обнаружено не было. Но важно другое: наиболее массовое устройство прогрессирует по всем параметрам от производительности до дизайна. Это значит, запросы к они будут расти, а вся индустрия прогрессировать. 
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Комментарии

Ckor_30
+614
Ckor_30
Ага по фото вообще от Google далеко отстали сделали бы камеру хорошую фото а то кроп и пересвет итд.
час назад в 00:49
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