Samsung Neo QLED 2021: самые прогрессивные

Сразу три линейки LG QNED: альтернативы Samsung

Xiaomi Mi TV 4A 40 Horizon Edition: самый стильный телевизор для кухни

Xiaomi Mi TV Q1: не оправдавший ожидания, но добротный

2021-й — год телевизоров. Производители начали активно применять альтернативы подсветке OLED. Это пока самая совершенная технология с точки зрения цветопередачи и энергопотребления, но у нее есть недостаток — выгорание пикселей. Решить ее проблемы должны Mini LED и Micro LED.Собрали новинки телевизоров с этими типами подсветки, а также просто интересные модели, на которые стоит обратить внимание.122 000-313 500 рублейНа выставке CES 2021 компания Samsung представила линейку телевизоров Neo QLED 2021. Это первые модели компании с подсветкой типа Mini LED. Его плюсы — пониженное энергопотребление и более медленное выгорание пикселей.Размер светодиода в этом экране уменьшили на 1/40 от стандартного размера. Это сократило оптическое расстояние и позволило сделать корпус тоньше. Они отображают более глубокие черные тона. Цветопередача становится максимально точной благодаря технологии Quantum Matrix. Она управляет подсветкой так, что цвета получаются максимально естественными на всех участках экрана и со всеми цветами.Серия Neo QLED 2021 предлагается с пятью диагоналями экрана: 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов. Во всех случаях разрешение — 4К (3840×2160 пикселей), частота обновления — 120 Гц. Версия HDMI — 2.1. Это позволит использовать оба параметра в играх и транслировать их в 4К 120 Гц.Интересен также пульт от телевизора. Его особенность — минимум кнопок. Все благодаря TizenOS — операционная система телевизора разработана так, чтобы на пульте можно было разместить как можно меньше клавиш. Этого достаточно, имеющихся кнопок хватит, чтобы с комфортом управлять телевизором. Заряжается пульт по USB-C, кроме того, он восполняет энергию с помощью солнечной батареи. Положите его нижней панелью вверх, и он будет заряжаться.225 000-900 000 рублейАльтернативы Samsung Neo QLED 2021, также представленные на CES 2021. Компания LG показала сразу три новые линейки телевизоров QNED — QNED99 и QNED95 с разрешением 8К, а также QNED90 с 4К. В них также применяется подсветка Mini LED.Для более точной цветопередачи используется цветовая технология квантовых наноточек (Quantum NanoCell, QNED). Отсюда и название линеек QNED miniLED.Добавлены порты HDMI 2.1 для максимальной совместимости с новым поколением консолей. Применяются процессоры Alpha 9 Gen 4 AI (в QNED99 и QNED95) и Alpha 7 Gen 4 AI (в QNED90). Программная оболочка — webOS 6.0, поддерживаемся технология Dolby Vision.Каждая линейка представлена тремя моделями с экранами диагональю 65, 75 и 86 дюймов. ТВ получили тюнеры ATSC 3.0 в американской спецификации и DVB-T2/S2/C в европейской. Поддерживается декодирование видео MPEG4/2, HEVC, VP9 и AV1.24 000 рублейТелевизор не приедет в Россию официально. Впрочем, рассказать о нем стоит, потому что это крайне стильный вариант «кухонного телевизора» (до 40 дюймов). Фишка аппарата — дизайн. У него крайне тонкие рамки, которые почти не выделяются при показе контента.Параметры экрана оптимальные для кухонного телевизора. Он получил 40-дюймовую панель с разрешением 1920x1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. На таком устройстве смотрят контент вблизи, в игры не играют, поэтому поддержка большей частоты обновления и HDMI 2.1 тут ни к чему.Звук — тоже плюс устройства. Тут стоят динамики с мощностью 20 Вт и многоканальным звуком без потери качества DTS-HD.Операционная система — Android 9 с интерфейсом PatchWall UI 3.0 от Xiaomi. За производительность отвечает четырехъядерный процессор, объем памяти — 1+8 ГБ. Порты следующие: три HDMI, два USB, AV-вход, S/PDIF, антенный разъем и 3,5-мм для наушников.113 000 рублейXiaomi представила для Европы 75-дюймовый телевизор с экраном QLED и разрешением 4K. Его позиционирование — типичное для бренда: оппонент дорогой линейки конкурента (в его случае Samsung Q80T) с более демократичной ценой.