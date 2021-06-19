2021-й — год телевизоров. Производители начали активно применять альтернативы подсветке OLED. Это пока самая совершенная технология с точки зрения цветопередачи и энергопотребления, но у нее есть недостаток — выгорание пикселей. Решить ее проблемы должны Mini LED и Micro LED.
Собрали новинки телевизоров с этими типами подсветки, а также просто интересные модели, на которые стоит обратить внимание.
Samsung Neo QLED 2021: самые прогрессивные
Цена: 122 000-313 500 рублей
На выставке CES 2021 компания Samsung представила линейку телевизоров Neo QLED 2021. Это первые модели компании с подсветкой типа Mini LED. Его плюсы — пониженное энергопотребление и более медленное выгорание пикселей.
Размер светодиода в этом экране уменьшили на 1/40 от стандартного размера. Это сократило оптическое расстояние и позволило сделать корпус тоньше. Они отображают более глубокие черные тона. Цветопередача становится максимально точной благодаря технологии Quantum Matrix. Она управляет подсветкой так, что цвета получаются максимально естественными на всех участках экрана и со всеми цветами.
Серия Neo QLED 2021 предлагается с пятью диагоналями экрана: 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов. Во всех случаях разрешение — 4К (3840×2160 пикселей), частота обновления — 120 Гц. Версия HDMI — 2.1. Это позволит использовать оба параметра в играх и транслировать их в 4К 120 Гц.
Интересен также пульт от телевизора. Его особенность — минимум кнопок. Все благодаря TizenOS — операционная система телевизора разработана так, чтобы на пульте можно было разместить как можно меньше клавиш. Этого достаточно, имеющихся кнопок хватит, чтобы с комфортом управлять телевизором. Заряжается пульт по USB-C, кроме того, он восполняет энергию с помощью солнечной батареи. Положите его нижней панелью вверх, и он будет заряжаться.
Сразу три линейки LG QNED: альтернативы Samsung
Цена: 225 000-900 000 рублей
Альтернативы Samsung Neo QLED 2021, также представленные на CES 2021. Компания LG показала сразу три новые линейки телевизоров QNED — QNED99 и QNED95 с разрешением 8К, а также QNED90 с 4К. В них также применяется подсветка Mini LED.
Для более точной цветопередачи используется цветовая технология квантовых наноточек (Quantum NanoCell, QNED). Отсюда и название линеек QNED miniLED.
Добавлены порты HDMI 2.1 для максимальной совместимости с новым поколением консолей. Применяются процессоры Alpha 9 Gen 4 AI (в QNED99 и QNED95) и Alpha 7 Gen 4 AI (в QNED90). Программная оболочка — webOS 6.0, поддерживаемся технология Dolby Vision.
Каждая линейка представлена тремя моделями с экранами диагональю 65, 75 и 86 дюймов. ТВ получили тюнеры ATSC 3.0 в американской спецификации и DVB-T2/S2/C в европейской. Поддерживается декодирование видео MPEG4/2, HEVC, VP9 и AV1.
Xiaomi Mi TV 4A 40 Horizon Edition: самый стильный телевизор для кухни
Цена: 24 000 рублей
Телевизор не приедет в Россию официально. Впрочем, рассказать о нем стоит, потому что это крайне стильный вариант «кухонного телевизора» (до 40 дюймов). Фишка аппарата — дизайн. У него крайне тонкие рамки, которые почти не выделяются при показе контента.
Параметры экрана оптимальные для кухонного телевизора. Он получил 40-дюймовую панель с разрешением 1920x1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. На таком устройстве смотрят контент вблизи, в игры не играют, поэтому поддержка большей частоты обновления и HDMI 2.1 тут ни к чему.
Звук — тоже плюс устройства. Тут стоят динамики с мощностью 20 Вт и многоканальным звуком без потери качества DTS-HD.
Операционная система — Android 9 с интерфейсом PatchWall UI 3.0 от Xiaomi. За производительность отвечает четырехъядерный процессор, объем памяти — 1+8 ГБ. Порты следующие: три HDMI, два USB, AV-вход, S/PDIF, антенный разъем и 3,5-мм для наушников.
Xiaomi Mi TV Q1: не оправдавший ожидания, но добротный
Цена: 113 000 рублей
Xiaomi представила для Европы 75-дюймовый телевизор с экраном QLED и разрешением 4K. Его позиционирование — типичное для бренда: оппонент дорогой линейки конкурента (в его случае Samsung Q80T) с более демократичной ценой.
Телевизор поддерживает расширенный динамический диапазон Dolby Vision и HDR10+, операционная система — Android 10. Процессор — MediaTek MT9611, есть поддержка HDMI 2.1 и частоты обновления изображения 120 Гц. В общем, можно использовать с консолями Xbox Series X и PlayStation 5. Есть технология динамической компенсации качества изображения MEMC.
Впрочем, модель уже разочаровала фанатов. Как оказалось, обещанные 120 Гц действительно поддерживаются панелью телевизора, но не системой ввода. То есть устройство не может принимать соответствующий сигнал в виде картинки в разрешении 4K 120 Гц, несмотря на наличие HDMI 2.1. Вывод картинки с кадровой частотой 120 Гц происходит благодаря масштабированию на основе технологии MEMC. Правда, чёткость при этом может пострадать.
Тем не менее, китайцев все равно можно похвалить. Телевизор предлагает высокие параметры экрана и железа, стоя приемлемых денег.
Цена: 60 000-90 000 рублей
Huawei Vision S — первые телевизоры компании на ее собственной операционной системе HarmonyOS 2.0. Пока ее фишка — экосистема и интеграция с другими девайсами компании. HarmonyOS объединяет устройства Huawei между собой. С помощью технологии OneHop можно вывести на экран телевизора изображение со смартфона или планшета, коснувшись им иконки Huawei Share на пульте дистанционного управления. А функция Mirror Control позволяет управлять телевизором с телефона.
Параметры у телевизора достойные. Объем памяти — 3+32 ГБ. Добавлена веб-камера с разрешением 1920×1080 пикселей (Full HD). Она позволяет совершать видеозвонки и присоединяться к конференциям. Камера поворачивается на 180 градусов, обзор настраивается.
В России в умные экраны Huawei Vision S интегрировано семейство виртуальных ассистентов Салют от Сбера (Сбер, Афина и Джой), есть доступ к каталогу фирменных приложений компании. Также устройства интегрируются с умным домом Sber.
Впрочем, модель уже разочаровала фанатов. Как оказалось, обещанные 120 Гц действительно поддерживаются панелью телевизора, но не системой ввода. То есть устройство не может принимать соответствующий сигнал в виде картинки в разрешении 4K 120 Гц, несмотря на наличие HDMI 2.1. Вывод картинки с кадровой частотой 120 Гц происходит благодаря масштабированию на основе технологии MEMC. Правда, чёткость при этом может пострадать.
Тем не менее, китайцев все равно можно похвалить. Телевизор предлагает высокие параметры экрана и железа, стоя приемлемых денег.
Huawei Vision S: телевизоры с новой операционной системой
Цена: 60 000-90 000 рублей
Huawei Vision S — первые телевизоры компании на ее собственной операционной системе HarmonyOS 2.0. Пока ее фишка — экосистема и интеграция с другими девайсами компании. HarmonyOS объединяет устройства Huawei между собой. С помощью технологии OneHop можно вывести на экран телевизора изображение со смартфона или планшета, коснувшись им иконки Huawei Share на пульте дистанционного управления. А функция Mirror Control позволяет управлять телевизором с телефона.
Параметры у телевизора достойные. Объем памяти — 3+32 ГБ. Добавлена веб-камера с разрешением 1920×1080 пикселей (Full HD). Она позволяет совершать видеозвонки и присоединяться к конференциям. Камера поворачивается на 180 градусов, обзор настраивается.
В России в умные экраны Huawei Vision S интегрировано семейство виртуальных ассистентов Салют от Сбера (Сбер, Афина и Джой), есть доступ к каталогу фирменных приложений компании. Также устройства интегрируются с умным домом Sber.
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