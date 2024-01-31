70mai представляет новинку — видеорегистратор начального уровня A200
Александр Кузнецов —
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Бренд автомобильных устройств 70mai объявил о выпуске нового видеорегистратора 70mai A200, который подчеркивает постоянные инновации компании в области интеллектуальных продуктов. Это видеорегистратор начального уровня, объединяющий множество функций, в том числе одновременную запись с передней и задней камер, режим HDR и захват изображения с частотой 60 кадров в секунду, предоставляя пользователям расширенные возможности. В честь выпуска видеорегистратора A200 компания 70mai предложила эксклюзивную и ограниченную по времени скидку на это революционное устройство. В период ранних продаж этого продукта (до конца февраля 2024 года) будет действовать скидка около 20%.
Полная защита — спереди и сзади!
Видеорегистратор A200 оснащён передней и задней камерам, обеспечивая пространственный захват изображения и надежные визуальные доказательства происходящего как на дороге, так и в салоне автомобиля для предотвращения потенциальных угроз и несчастных случаев. Такая конструкция делает A200 отличным выбором в качестве видеорегистратора начального уровня.
Технология MaiColor Vivid+ HDR
A200 поддерживает технологию MaiColor Vivid+ HDR, которая увеличивает качество изображения и оптимизирует видимость ключевых деталей за счёт собственных алгоритмов обработки изображения и технологии автоматической экспозиции. Компенсирование бликов и отражений от лобового стекла обеспечивает захват более чёткого и хорошо различимого изображения.
Плавная запись
A200 записывает каждый момент в дороге с разрешением Full HD и плавностью 60 кадров в секунду. Такой метод записи позволяет водителям получать надежные доказательства происшествий, которые иногда случаются в пути.
Круглосуточный интеллектуальный мониторинг парковки
A200 защищает даже припаркованный автомобиль. В этот видеорегистратор встроен датчик, который обнаруживает столкновение и автоматически записывает это событие, а также уведомляет пользователя с помощью сигналом тревоги. Для режима интеллектуального мониторинга парковки требуется комплект 70mai UP02, который можно приобрести отдельно.
Защита аккумулятора от низкого напряжения и утечки заряда
A200, работающий от проводного комплекта UP02, защищает аккумуляторы и электрические системы автомобиля от повреждений, вызванных низким напряжением. Когда напряжение аккумулятора падает до 11,8 В, функция автоматического отключения питания защитит аккумулятор и предотвратит его выход из строя.
Удобное управление через приложение
Пользователи A200 с помощью мобильного приложения могут легко управлять настройками камеры, просматривать отснятый материал в реальном времени или в записи, сохранять определённые кадры и скачивать видеофайлы. Оно также позволяет делиться с друзьями записями интересных моментов путешествия.
Где купить?
Не упустите возможность приобрести это инновационное устройство по выгодной цене. Откройте для себя возможности автомобильного интеллекта и безопасности с видеорегистратором 70mai A200 и воспользуйтесь эксклюзивной скидкой 20%, которая предоставляется только в течение одного месяца с момента выпуска этого продукта в продажу.
С момента своего основания в 2016 году компания 70mai продала на мировом рынке более двух миллионов записывающих устройств для вождения. Компания стремится предоставлять безопасный и удобный опыт на дороге и за её пределами, а также является одним из лидеров в области интеллектуальных инноваций. Видеорегистратор A200 входит в ценовую категорию устройств начального уровня, но обладает полным набором функций, приносящим новые впечатления от вождения.
О 70mai
70mai — компания, занимающаяся разработкой автомобильных устройств, которые обеспечивают более ответственное, разумное и безопасное вождение автомобилей. Она выпускает обширную линейку интеллектуальных продуктов, включая базовые модели и высококачественные 4K-камеры с расширенными интеллектуальными функциями. Благодаря лучшим инженерам и команде исследований и разработок, 70mai постоянно оптимизирует и улучшает возможности своих продуктов посредством, выпуская обновлённые версии программного обеспечения. Цель 70mai — сделать каждое путешествие комфортнее и безопаснее и создать для пользователей более удобную среду вождения. Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт 70mai.
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