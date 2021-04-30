70mai A400 — это автомобильный видеорегистратор с поддержкой двух камер. Благодаря этому он может осуществлять записи спереди и сзади. А еще у него очень приятный дизайн и три цветовых решения: красный, белый и черный.
Устройство записывает видео в высоком разрешении 1440P (2560 x 1440 точек). Регистратор может быть подключен к мобильным устройствам по Wi-Fi для передачи записей, а также для управления функциями с помощью приложения. Также не будет лишним упомянуть, что гаджет вписывается в экосистему Xiaomi. А еще у него есть свой IPS-дисплей.
Угол обзора его камеры составляет 145 градусов. Таким образом захватывается максимальное количество дорожных событий. По словам производителя, запись фиксирует три полосы движения. В устройстве используется сенсор Sony IMX415.
Для дополнительной безопасности к 70mai A400 может подключаться дополнительная камера, позволяющая вести запись событий позади автомобиля. Разрешение дополнительной камеры составляет 1080P.
Также регистратор оснащен функцией 24-часового наблюдения за парковкой. Встроенный g-сенсор обнаруживает внезапные тряски или столкновения припаркованного автомобиля и автоматически начинает запись. Если подобные события были зафиксированы, то вы получите голосовое оповещение сразу после запуска авто.
Технология WDR обеспечивает наилучшую передачу обстановки в условиях низкого освещения и в солнечную погоду. Делать качественные видеозаписи в сумерках и ночью помогает светосила F2.0.
Благодаря поддержке Wi-Fi вы сможете с помощью приложения для смартфона подключиться к видеорегистратору, чтобы просмотреть записи, а также сохранять их на мобильное устройство. Функция циклической записи позволяет не беспокоиться о переполненной карте памяти. Новые события будут автоматически записываться на устаревшие файлы, когда накопитель достигнет предела. Гаджет оборудован аккумулятором на 500 мАч и встроенной поддержкой GPS.
Видеорегистратор 70mai A400 можно приобрести прямо сейчас со скидкой. Для этого возьмите купон продавца и примените промокод 70MA400M2. Финальная стоимость устройства составляет 48.99 долларов.
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Мне показалось это устройство компактным и симпатичным! 🤌🏻
Есть устройства, которые на пол лобового стекла.
Выбор вкуса
Плюс не всем нужен полный фарш. Кому-то достаточно хорошей камеры и постоянной записи.