Носимые девайсы активно совершенствуются. В 2020 году почти все производители смарт-часов перешли с круглого экрана на прямоугольный. И устройства стали удобнее — на них проще читать уведомления, потому что текст не залезает под рамку, полезной площади также становится больше.В этом году совершенствовать дисплеи принялись производители фитнес-трекеров. Смысл тот же — экран должен стать удобнее. Теперь браслеты получают увеличенные матрицы, разглядеть данные на них проще, потому что содержимое экрана тоже стало больше.Apple Watch — выбор по умолчанию для владельцев устройств из Купертино и тех, кому нужен статусный аксессуар. Разберем остальные новые смарт-часы и фитнес-трекеры.18 990 руб.Часы с самой высокой автономностью в этом списке. Производитель заявляет 14 дней без подзарядки. По итогам нашего теста без использования GPS и в стандартном режиме GT2 Pro первый раз сообщили о низком уровне заряда спустя 16 дней. Если носить часы 8-9 часов в день, то в таком случае время автономной работы составит заявленные 2 недели. Заряжается устройство от круглой «шайбы» с портом USB-C.Другой приятный момент — эти смарт-часы стараются быть максимально независимыми от смартфона, и это похвально. У Huawei Watch GT2 Pro стоит собственный GPS для записи активностей, 2 ГБ памяти, в которые можно закачать музыку и прослушивать ее прямо с часов через подключенные Bluetooth-наушники. Добавлен динамик с микрофоном, который позволяет отвечать на звонки.Цена: 6990 руб.Это первые часы компании с прямоугольным экраном. Это и стильно, и практично. Барометр общественного мнения — Apple. Какой дизайн получат устройства из Купертино, такой и будет считаться идеалом. Huawei Watch Fit в плане корпуса похожи на Apple Watch. Кроме того, прямоугольный экран практичнее круглого — на него умещается больше данных. Диагональ — 1,64-дюйма, тип матрицы — AMOLED.Другая фишка корпуса часов — вес, всего 39 граммов. В этом плане часы схожи с гораздо более миниатюрными фитнес-браслетами.Часы понравятся тем, кто занимается спортом. Они предлагают 96 программ для фитнеса. Кроме того, в них добавлены анимированные видеоуроки Quick-workout Animations. Их 12, а упражнения 44.Автономность — также один из плюсов часов, хотя до Huawei Watch GT2 Pro они не дотягивают. В классическом режиме они работают до 5 дней, в режиме экономии — до 10. Поддерживается быстрая зарядка, с ней для работы в течение дня достаточно 5 минут питания.3500 руб.Первые умные часы компании. Их фишка — цена, они стоят уже дешевле, чем хит AliExpress — Xiaomi Amazfit Bip. При этом, они функциональны. realme Watch мониторят частоту сердечных сокращений круглосуточно и определяют уровень кислорода в крови. Часы подойдут и для фитнеса — в них доступны 14 видов упражнений. Единственный минус в этом плане — отсутствие GPS.Параметры экрана стандартные для 2021 года. Диагональ — 1,4 дюйма разрешение — 320 х 320 пикселей, плотность — 323 пикселя на дюйм. Справа на корпусе находится физическая кнопка управления.Часы подходят и как пульт управления для смартфона. С них можно управлять музыкальным плеером и спускать затвор камеры. Корпус защищен по стандарту IP68.5300 руб.Нововведения в браслете два: увеличенный экран и замер уровня кислорода в крови. Сразу скажем: изменение СаО2 в любом массовом носимом устройстве — не более чем баловство. Этот показатель неточный, гораздо надежнее использовать любой пульсоксиметр из аптеки за 1500 рублей.Зато увеличение экрана — правильное решение. Дисплей теперь занимает почти всю поверхность передней панели. От физической кнопки компания отказалась. Теперь на экран помещается на 50% больше информации, текст стал крупнее. С технической точки зрения экран стал качественнее — плотность пикселей подросла с 290 до 326 ppi. Тип матрицы — AMOLED, диагональ — 1,56 дюйма.Впрочем, экран до сих пор не самый удобный на рынке. У Huawei Band 6 и Honor Band 6 он более широкий, читать уведомления удобнее.22 500 и 25 000 рублей.Эти аксессуары сохранили классический дизайн часов на Android. Внешне они напоминают механические часы — экран круглый, коронки две, комплектные ремешки выполнены из искусственной кожи.По возможностям они максимально близки к Apple Watch. Собираемые данные физической активности те же — в новом поколении появились датчики измерения уровня кислорода в крови, артериального давления и ЭКГ.Добавлены жесты. Например, чтобы ответить на звонок, нужно сжать кулак, а чтобы отключить будильник — встряхнуть рукой. Часы выпускаются в двух версиях — 41 (экран 1,2 дюйма) и 45 мм (экран 1,4 дюйма). Фишка корпуса — легкий вес (49,27 г и 53,8 г соответственно). Защита от воды и пыли — IP68.3500 руб.По заявленным характеристикам эти модели не отличаются, внешне они также идентичны.По дизайну Huawei Band 6 и Honor Band 6 отличаются от предшественников более широким экраном — на первый взгляд кажется, что это смарт-часы, а не фитнес-трекер. Если сравнивать с носимыми девайсами, то они больше похожи на Huawei Watch Fit, чем на Huawei Band 5. И это грамотное обновление. На таком экране удобнее читать текст и смотреть показатели физической активности.Диагональ экрана — 1,47 дюйма, тип матрицы — AMOLED, разрешение — 198 x 368 пикселей. По остальным параметрам экран не отличается от тех, что предлагают конкуренты. Автономность высокая — Huawei заявляет до двух недель без подзарядки. Для фитнеса трекеры подходят — они поддерживают 96 режимов тренировок.