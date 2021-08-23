На AliExpress приходит распродажа «Неделя подарков». Мы уже дали подробный гайд о ней и промокоды для увеличения скидок. Теперь поделимся еще одной подборкой функциональных и полезных для дома устройств.Фен, делающий волосы прочнее, по словам производителя. Прибор убирает статическое напряжение волос, что делает их более мягкими и эластичными.Мощность 1800 Вт, длина шнура — 1,4 м. Добавлен интеллектуальный модуль контроля температуры NTC. Он определяет изменение температуры окружающей среды на входе воздуха и автоматически регулирует время чередования подачи горячего и холодного воздуха.Еще один светильник для ребенка. Его плюс — в прочности. Силикон не разбивается, можете не переживать за его сохранность.Устройство еще и портативное, его можно поставить в любом удобном месте. Емкость аккумулятора — 1100 мАч.Беспроводные наушники интересны качеством передачи звука. В каждом наушнике — три микрофона: два работают над обработкой окружающих звуков с последующим подавлением шумов, третий сосредоточен на передаче голоса. Эти особенности обеспечивают качественной звукозаписью во время разговора по сотовой связи — речь детализированная, посторонних шумов минимум.Впечатления при прослушивании музыки хорошие. Наушники не удивляют высоким качеством, чего и не ждешь от бюджетной модели, но и разочаровывают.Mi Band 6 — минорное обновление линейки с точечными изменениями. Купить Xiaomi Mi Band 6 стоит, если вы пользуетесь вторым или третьим поколениями, либо же вовсе знакомитесь с направлением фитнес-трекеров. Владельцам Xiaomi Mi Band 4 NFC и 5 посоветуем успокоиться.Важно: ремешок не нужно трогать, чтобы поставить браслет на зарядку, как это было в первых поколениях линейки. Кабель аккуратно крепится на магнит к задней панели, не занимая при этом много места, удобно.Главное нововведение в браслете Xiaomi Mi Band 6 — увеличенный экран. У Mi Band 5 разрешение дисплея составляло 126x294 пикселей, здесь уже 152x486. Причем, размеры корпуса почти не изменились, инженеры поставили новый экран за счет увеличения полезной площади и отказа от кнопки на передней панели.Mi Band 6 теперь точнее анализирует физическую активность. Он отслеживает 30 видов тренировок, тогда как предшественник — всего 11. Количество выросло в частности благодаря появлению нишевых видов: бадминтона, кикбоксинга и прочих.Пылесос лежит в коробке вместе с четырьмя насадками. Такой набор делает прибор универсальным. С ним без труда можно очистить пол под мебелью, потолок, плинтуса, углы и многие другие труднодоступные места. Под каждый тип задач можно выбрать необходимую насадку с разной длиной трубки.Фишкой этой модели Xiaomi выделяет автономность. Пылесос работает до 60 минут от одной зарядки непрерывно. Это почти вдвое больше, чем у среднестатистического вертикального пылесоса среднего класса, такой параметр предлагают преимущественно флагманские модели.Многофункциональный прибор для дома. Он обеспечивает пользователя тремя возможностями: охлаждение воздуха, очищение и увлажнение. Мини-кондиционер создан с прицелом на долгое время работы — емкость резервуара составляет 1000 мл.Прибор может включаться автоматически в заданное время. Например, можно установить интервал перед сном, чтобы к этому времени воздух в комнате был очищен и увлажнен.Светильник предназначен для шкафа — он освещает темное помещение, куда не попадают лучи люстры. Впрочем, он универсален — его можно разместить на кухне над столом или над рабочим столом.Фишка светильника — автоматическое включение и выключение. Свет включится, когда вы появляетесь в комнате или открываете шкаф, и выключится, когда вы уходите.Крепится прямо над экраном компьютера. Суть — осветить ваш рабочий стол за счет большего угла падения света, чем у монитора. При этом, свет не бьет в глаза.Температура цвета регулируется — доступны три режима. Напряжение — 12 Ватт, размеры — 46,4х10х3,8 см, вес — 500 г.