Всю неделю мы собирали для вас лучшие товары с AliExpress. На этот раз мы выбрали лучшие товары, которые сделают ваш дом функциональнее, а стоят при этом не дороже двух тысяч рублей.

Вот они.

Щетка для чистки одежды и мебели

Функциональность этого прибора простейшая — ведете по направлению шерсти и таким образом собираете грязь, пыль и ворсинки. Подходит для очистки всех видов пушистой шерсти, в частности шерсти домашних животных, не повреждая одежду.

Фишка этой модели — наличие резервуара, в котором скапливается вся грязь. После чистки откройте корпус и высыпьте ее в мусорный контейнер. Это экономит время и силы — не нужно собирать грязь самому.

Очиститель для микроволновой печи и холодильника

Практичный и эффективный прибор с оригинальным дизайном в виде разъяренной женщины. Функциональность следующая — ставите прибор вовнутрь печи или холодильника, она распыляет пар.

Салфетка для чистки окон

Зажим, позволяющий держать тряпку так, чтобы можно было чистить промежности в окнах без применения лишних усилий. Подходит для ежедневной уборки, достаточно сменить губку.

Губка идет в нескольких цветах, среди которых сиреневый, голубой, зеленый, салатовый и оранжевый. Материал корпуса — пластик.

Вакуумная упаковочная машина

Удобнейшая вещь для кухни, позволяющая сохранять свежесть еды. Открыл ветчину, положил в другой пакет, применил этот прибор — все, снова закрыта.

Пакеты идут в комплекте. Они не пропускают влагу, устойчив к атмосферным воздействиям и к плесени.

Умная игрушка для кошки

Игрушка для тех, кто хочет порадовать питомца и при этом не боится большого количества шумов дома. Суть следующая: кошка пинает мяч, а он издает звуки птицы или лягушки в зависимости от версии. Это мотивирует питомца играть с ним еще больше.

Игрушка продается в трех цветах: голубом, розовом или желтом. Каждая из них издает звуки лягушки, птицы или насекомого соответственно.

Игрушка для кошки с датчиком движения

Еще один умный девайс для вашего питомца. Он работает уже по-другому. Этот аксессуар оснащен датчиком движения. Когда кошка подходит к нему, он начинает шевелиться и как следствие двигать игрушку, похожую на птицу. За ней кошка и должна бегать.

Игрушка вращается на 360 градусов. Работает от аккумулятора и заряжается по USB. От одной зарядки она работает 10 часов непрерывно и 110 часов в режиме ожидания.

Портативная электрическая кофемолка

Прибор автоматический и при этом беспроводной. Это позволяет пользоваться им вдали от розетки, например, в дороге. Емкость аккумулятора — 1250 мАч, кофемолку можно заряжать один раз в неделю при стандартной нагрузке.

Фишка устройства — ручка для контроля толщины кофейных зерен, с ее помощью можно контролировать толщину нужных молотых кофейных капсул.

Массажная подушка с вибрацией и подогревом





Принцип таков: он работает с помощью 8 крутящихся голосок, расположенных по четыре с двух сторон, каждая из них греет с помощью инфракрасного излучения. Добавлены три режима работы и механизм предотвращения перегрева.



Устройство компактное, оно легко кладется в рюкзак и не утяжеляет его. На корпусе расположены две кнопки — для включения / выключения массажа и для регулировки скорости вращения головок.







