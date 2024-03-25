А пальцы нам зачем? Apple выпустит специальный стилус для Vision Pro

Фархад
AVP

Портал MacRumors, ссылаясь на анонимный источник, сообщает о том, что Apple тестирует новую модель стилуса для работы с гарнитурой Vision Pro.

По словам инсайдера, компания провела внутреннее тестирование нового Apple Pencil с поддержкой VisionOS 2.0. Это позволит использовать стилус в приложениях для рисования, такими как Freeform и Pixelmator.

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Скорее всего, пользователи смогут рисовать с помощью Apple Pencil на столе или другой плоской поверхности, а рисунок будет отображаться в приложении VisionOS.

Ожидается, что Apple выпустит новый Apple Pencil вместе с планшетами iPad Pro OLED и iPad Air 6-го поколения в ближайшие дни.
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Источник:
MacRumors
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