Новый стилус Apple засветился в iOS 17.4

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Портал 9to5Mac обнаружил в коде первых бета-версий iOS 17.4 и iPadOS 17.4 упоминания будущего Apple Pencil 3 с поддержкой «Локатора» и новыми функциями.Мы уже рассказывали, что Apple засветила новые iPad Pro с чипами M3, OLED-экранами и горизонтальной камерой Face ID в тестовых сборках. Оказалось, что компания также готовит несколько новых аксессуаров.Судя по всему, новый стилус Apple можно будет искать через «Локатор», как и AirPods или AirTags. Вполне вероятно, что Apple Pencil также получит чип U2 для точного поиска, но пока эта информация не подтверждена.Чтобы подлить масла в огонь, бета-версия iPadOS 17.4 представляет новую версию API PencilKit 3, которую разработчики смогут использовать для совместимости своих приложений с Apple Pencil. Пока неясно, какие нововведения добавит Apple в новый API, но в предыдущей версии PencilKit 2, вышедшей с iPadOS 17, появилась поддержка новых инструментов (монолиния, перьевая ручка, акварель и мел).Ранее журналист Марк Гурман из Bloomberg заявил, что Apple Pencil 3 получит сменные магнитные наконечники и слегка изменённый дизайн.Ожидается, что Apple анонсирует новые планшеты и аксессуары к ним в марте с релизом iOS 17.4.