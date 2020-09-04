





Компания Acer представила обновлённый ноутбук-трансформер Spin 7, который который обладает 14-дюймовым сенсорным экраном и поддерживает 5G-соединение в миллиметровом диапазоне и на частотах 6 ГГц. Ноутбук создан на базе процессора Snapdragon 8cx второго поколения и оснащен шарнирным соединением для поворота экрана на 360 градусов. Толщина устройства составляет 15,9 мм, вес — 1,4 кг. Корпус выполнен из магний-алюминиевого сплава.Процессор Snapdragon 8cx второго поколения обеспечивает длительное время автономной работы. IPS-дисплей обладает разрешением Full HD, а акустическая система поддерживает технологию шумоподавления Qualcomm Aqstic. Spin 7 работает под управлением Windows 10 Pro и способен продержаться без подзарядки несколько дней. Кроме того, технология Windows Hello обеспечивает вход в систему с помощью сканера отпечатков пальцев. Подключаться к интернету можно через сотовую сеть 4G/LTE или 5G, не полагаясь на общедоступный Wi-Fi. Используемый в ноутбуке 5G-модем Snapdragon X55 поддерживает скорость загрузки до 7,5 Гбит/с.Конструкция Spin 7 благодаря шарнирному соединению дает возможность поворачивать экран на 360 градусов и выбирать любой из четырех доступных форм-факторов: ноутбук, планшет, консоль или дисплей для презентаций. В режиме ноутбука шарнирное соединение слегка приподнимает устройство, обеспечивая удобство при наборе текста. Экран ноутбука покрыт стеклом Corning Gorilla Glass с антибактериальным покрытием на основе ионов серебра. В корпусе ноутбука находится заряжаемый стилус Acer Active Stylus с 4096 уровнями чувствительности к давлению и поддержкой технологии Wacom AES 1.0, которая позволяет создавать рисунки или делать заметки от руки на сенсорном экране.