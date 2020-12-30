





Компания Acer представила в России новый монитор из линейки Nitro для геймеров и начинающих киберспортсменов. 24-дюймовый Nitro XV242YP отличается игровыми характеристиками, включая поддержку частоты обновления 165 Гц и время отклика 0,5 мс в режиме разгона. Новинка обладает матрицей IPS с широкими углами обзора, а также поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync Compatible.Стойка позволяет настраивать положение экрана, включая изменение высоты над столом (до 120 мм), поворот на 360 градусов, смену угла наклона с -5 до 25 градусов и перевод в портретный режим. Последнее будет удобно для пользователей, которые работают с фотографиями или графикой.Экран на базе матрицы IPS обладает разрешением Full HD (1920×1080 пикселей), 99% охватом цветового пространства sRGB и яркостью до 400 нит. Технология VESA DisplayTM HDR 400 делает изображение ярче и помогает добиться большей чёткости и контрастности картинки в максимально затемнённых или ярко освещённых её участках, чтобы сохранить глубину и проработку мелких деталей. Благодаря разогнанной до 165 Гц частоте обновления экрана и времени отклика (также в режиме разгона) в 0,5 мс. С такими параметрами быстро движущиеся объекты на экране сохранят чёткость и не будут оставлять за собой раздражающие шлейфы.Для любителей часто менять видеокарты в Acer Nitro XV242YP предусмотрена поддержка обеих популярных технологий, отвечающих за борьбу с разрывами изображения в играх и фильмах. Монитор поддерживает и AMD FreeSync Premium, и Nvidia G-Sync Compatible, чтобы пользователь мог свободно выбирать между различными новинками на рынке, не опасаясь возвращения неприятных «лесенок» на экран.Acer Nitro XV242YP оборудован виджетом, который запускается одним нажатием кнопки на корпусе монитора и позволяет легко изменить графические настройки, выбрать один из предустановленных режимов для игр или просмотра видео, сохранить собственный вариант настроек в выделенный профиль или включить одну из игровых технологий Acer. К примеру, технология Black boost позволяет подсветить слишком тёмные участки экрана, что даёт возможность увидеть в играх плохо заметный предмет или противника.Монитор оборудован встроенными 2-ваттными динамиками, а подключать его к ПК можно при помощи порта HDMI или разъёма DisplayPort.В Nitro XV242YP поддерживается комплекс технологий Acer VisionCare для защиты зрения. Среди них — Acer Flicker-less, которая снижает уровень мерцания экрана, Acer BlueLightShield, устраняющая вредное излучение из синей части спектра света без потери качества цветопередачи, Low dimming для комфортной игры в слабоосвещённых помещениях или вечером. Кроме того, используется антибликовое покрытие ComfyView.Устройство доступно по цене 18 990 рублей.