

























Ноутбук Predator Triton 300 SE (PT314-51s) появится в России во втором квартале 2021 года по цене от 119 990 рублей

Predator Helios 300 (PH315-53) появится в России во втором квартале 2021 года по цене от 124 990 рублей

Nitro 5 с экранами 15,6 и 17,3 дюйма появятся в России во втором квартале 2021 года, цены будут объявлены позже







Компания Acer представила обновлённые версии ноутбуков из нескольких игровых линеек: Predator Triton 300 SE, Predator Helios 300 и Acer Nitro 5. Ноутбуки Nitro 5 получили процессоры Intel Core H35 11-го поколения, Predator Helios 300 — видеокарты из линейки RTX 30ХХ для мобильных устройств, а Predator Triton 300 SE и то, и другое. Во всех ноутбуках были улучшены системы охлаждения, а у некоторых моделей увеличена частота обновления экрана.Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 на базе архитектуры Ampere отличаются повышенной в два раза энергоэффективностью, возросшей производительностью и поддержкой технологий Max-Q третьего поколения. Они позволяют добиться высокого качества графики в Cyberpunk 2077 и других современных играх благодаря трассировке лучей, а также создавать контент в приложениях, требующих поддержки мощной видеокарты.Predator Triton 300 SE обладает металлическим корпусом тощиной 17,9 мм и весом 1,7 кг, но может без проблем запускать современные и требовательные игры. Этот ноутбук оборудован процессором Intel Core i7 H35 Special Edition 11-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060, а также системой охлаждения с вентиляторами AeroBlade 5-го поколения и поддержкой технологии Vortex Flow, которая позволяет сохранить температуру компонентов на приемлемом уровне даже под высокой нагрузкой. Крыльчатка цельнометаллических вентиляторов оснащена специальными законцовками, которые усиливают воздушный поток, а направляющие помогают минимизировать турбулентность. Технология Vortex Flow позволяет создать аэродинамический поток внутри корпуса, используя тепловые трубки, воздуховоды и пару фланцев.В Predator Triton 300 SE установлен 14-дюймовый FHD-экран с частотой обновления 144 Гц, клавиатура с трёхзонной RGB-подсветкой и звуковая система DTS: X Ultra. У ноутбука также есть сетевая карта Killer Wi-Fi 6 AX1650 для быстрой беспроводной связи, порты Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 и HDMI, а программа PredatorSense и специальная клавиша Turbo дают возможность в реальном времени управлять скоростью вращения вентиляторов.Predator Helios 300 (PH315-53) получил поддержку современных видеокарт NVIDIA GeForce RX 3080 и до 32 ГБ ОЗУ DDR4. IPS-экран работает с частотой обновления 240 Гц и временем отклика в 3 мс, за акустические показатели отвечает технология DTS: X Ultra с поддержкой виртуального объёмного звука. В ноутбуке установлены два вентилятора AeroBlade 3D с поддержкой технологии Acer CoolBoost, которая помогает им работать в оптимальном режиме.В ноутбуках Nitro 5 нового поколения используются процессоры Intel Core H35 11-го поколения, видеокарты NVIDIA GeForce GTX, до 32 ГБ ОЗУ DDR4 и твердотельные накопители M.2 с подключением к PCIe/SATA. Для ситуаций, когда нужна тишина или максимальное охлаждение, приложение NitroSense даёт возможность отслеживать температуру различных компонентов системы и регулировать скорость вращения вентиляторов.В модели Nitro 5 установлены экраны диагональю 15,6 или 17,3 дюйма с частотой обновления 144 Гц, временем отклика 3 мс и яркостью до 300 нит. Экран занимает 80% лицевой поверхности. Клавиатура ноутбука оборудована четырёхзонной RGB-подсветкой, которую можно настроить. За обмен данными отвечают технологии USB Type-C, Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6 (Gig+).