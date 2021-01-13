Компания Acer представила обновлённые версии ноутбуков из нескольких игровых линеек: Predator Triton 300 SE, Predator Helios 300 и Acer Nitro 5. Ноутбуки Nitro 5 получили процессоры Intel Core H35 11-го поколения, Predator Helios 300 — видеокарты из линейки RTX 30ХХ для мобильных устройств, а Predator Triton 300 SE и то, и другое. Во всех ноутбуках были улучшены системы охлаждения, а у некоторых моделей увеличена частота обновления экрана.
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 на базе архитектуры Ampere отличаются повышенной в два раза энергоэффективностью, возросшей производительностью и поддержкой технологий Max-Q третьего поколения. Они позволяют добиться высокого качества графики в Cyberpunk 2077 и других современных играх благодаря трассировке лучей, а также создавать контент в приложениях, требующих поддержки мощной видеокарты.
Predator Triton 300 SE
В Predator Triton 300 SE установлен 14-дюймовый FHD-экран с частотой обновления 144 Гц, клавиатура с трёхзонной RGB-подсветкой и звуковая система DTS: X Ultra. У ноутбука также есть сетевая карта Killer Wi-Fi 6 AX1650 для быстрой беспроводной связи, порты Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 и HDMI, а программа PredatorSense и специальная клавиша Turbo дают возможность в реальном времени управлять скоростью вращения вентиляторов.
Predator Helios 300
Acer Nitro 5
В модели Nitro 5 установлены экраны диагональю 15,6 или 17,3 дюйма с частотой обновления 144 Гц, временем отклика 3 мс и яркостью до 300 нит. Экран занимает 80% лицевой поверхности. Клавиатура ноутбука оборудована четырёхзонной RGB-подсветкой, которую можно настроить. За обмен данными отвечают технологии USB Type-C, Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6 (Gig+).
Цены
- Ноутбук Predator Triton 300 SE (PT314-51s) появится в России во втором квартале 2021 года по цене от 119 990 рублей
- Predator Helios 300 (PH315-53) появится в России во втором квартале 2021 года по цене от 124 990 рублей
- Nitro 5 с экранами 15,6 и 17,3 дюйма появятся в России во втором квартале 2021 года, цены будут объявлены позже
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