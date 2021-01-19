Компания Acer представила игровой монитор NITRO XV272UKV. Он оснащён 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560×1440 пикселей, поддержкой 95% цветового пространства DCI-P3 и технологии DisplayHDR 400, временем отклика 1 мс, яркостью до 400 нит и частотой обновления изображение до 170 Гц.
В обычном режиме этот монитор поддерживает частоту обновления 144 Гц, а при активации специального оверлокерского режима частота поднимается до 170 Гц. Показатель соответствия цветов Delta E<1 по шкале CIELAB означает, что человеческий глаз распознает цвета на экране Acer NITRO XV272UKV как абсолютно точные.
Монитор создан таким, чтобы не отвлекать внимание от экрана. По словам Acer, нейтральный серый цвет и тонкие рамки вокруг экрана производят впечатление строгой классики, а круглая подставка не привлекает лишнее внимание и позволяет менять угол наклона экрана.
Acer NITRO XV272UKV оснащен двумя HDMI 2.0 разъемами, одним DisplayPort 1.2, четырьмя USB3.0 формата Type-C и шестью классическими USB-B. Поддержка технологии AMD FreeSync Premium позволяет подстроить частоту обновления монитора под частоту обновления видеокарты, устраняет разрывы изображения и помогает сделать смену кадров на экране плавной и бесшовной.
С помощью Acer Display Widget можно изменять режимы изображения, подстраивая параметры картинки под конкретные приложения, управлять источниками сигнала и профилями настроек.
Монитор Acer NITRO XV272UKV уже появился в продаже на российском рынке.
Рекомендованная цена — 31 990 рублей.
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