















Компания Acer представила игровой монитор NITRO XV272UKV. Он оснащён 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560×1440 пикселей, поддержкой 95% цветового пространства DCI-P3 и технологии DisplayHDR 400, временем отклика 1 мс, яркостью до 400 нит и частотой обновления изображение до 170 Гц.В обычном режиме этот монитор поддерживает частоту обновления 144 Гц, а при активации специального оверлокерского режима частота поднимается до 170 Гц. Показатель соответствия цветов Delta E<1 по шкале CIELAB означает, что человеческий глаз распознает цвета на экране Acer NITRO XV272UKV как абсолютно точные.Монитор создан таким, чтобы не отвлекать внимание от экрана. По словам Acer, нейтральный серый цвет и тонкие рамки вокруг экрана производят впечатление строгой классики, а круглая подставка не привлекает лишнее внимание и позволяет менять угол наклона экрана.Acer NITRO XV272UKV оснащен двумя HDMI 2.0 разъемами, одним DisplayPort 1.2, четырьмя USB3.0 формата Type-C и шестью классическими USB-B. Поддержка технологии AMD FreeSync Premium позволяет подстроить частоту обновления монитора под частоту обновления видеокарты, устраняет разрывы изображения и помогает сделать смену кадров на экране плавной и бесшовной.В мониторе Acer NITRO XV272UKV используется матовое антибликовое покрытие и поддерживается комплекс технологий защиты зрения VisionCare 3.0: BlueLightShield (устраняет вредное для зрения излучение в синей части спектра света без потери качества изображения), Flicker-less (снижает уровень мерцания экрана, приводящий к утомлению глаз), Low Dimming (дает возможность уменьшить максимальную яркость вечером или в помещении со слабым уровнем освещения).С помощью Acer Display Widget можно изменять режимы изображения, подстраивая параметры картинки под конкретные приложения, управлять источниками сигнала и профилями настроек.Монитор Acer NITRO XV272UKV уже появился в продаже на российском рынке.Рекомендованная цена — 31 990 рублей.