

















Компания Acer представила в России Nitro EI431CRS — ультраширокоформатный монитор с изогнутым безрамочным экраном диагональю 43 дюйма. По словам производителя, эта новинка способна заменить связку из нескольких мониторов и обеспечивает высокую детализацию изображения за счёт разрешения DWFHD (3840×1200 пикселей). Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro, частоту обновления 120 Гц и оборудован подсветкой.Nitro EI431CRS был создан, чтобы обеспечить пользователю полный комфорт и максимальное качество изображения. Этот ультраширокоформатный гигант буквально состоит из одного безрамочного (благодаря технологии ZeroFrame) 43-дюймового экрана с курватурой 1800R. Благодаря изогнутой форме он охватывает широкое поле зрения пользователя. При этом новинка лишена главного недостатка системы с 2 или 3 мониторами — широких промежутков между их экранами, которые мешают сосредоточить внимание на изображении и отвлекают от игр или работы.Соотношение сторон 32:10 и разрешение DWFHD позволяют вывести на экран сразу несколько приложений. Монитор поддерживает функции PIP (картинки в картинке) и PBP (картинки возле картинки), которые можно включить при помощи горячих клавиш или в экранном меню Acer Display Widget. Там же собраны остальные настройки.Матрица VA обеспечивает цветопередачу с 90-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, угол обзора по вертикали и горизонтали — 178 градусов. Технология VESA DisplayHDR 600 даёт возможность сохранить естественный контраст и детализацию, а Super Sharpness помогает изображениям в низком разрешении хорошо выглядеть на гигантском экране.Технология FreeSync Premium Pro позволяет подстроить частоту обновления монитора под частоту видеокарты, чтобы избежать разрывов изображения. Nitro EI431CRS также поддерживает технологии BlueLightShield (борется с вредным излучением в синей части спектра света), Flicker-less (снижает уровень мерцания экрана), Low Dimming (позволяет уменьшить яркость экрана в условиях слабого освещения) и ComfyView (устраняет блики на экране).Система подсветки на задней панели монитора может использоваться во время просмотра фильмов или в играх, а встроенные 3-ваттные динамики дают возможность отказаться от внешних колонок. Монитор поддерживает функцию наклона экрана и может быть установлен на стену при помощи крепления VESA (приобретается отдельно). Для подключения к внешним источникам сигнала в EI431CRS предусмотрено три порта HDMI (2 х HDMI 1.4 и 1х HDMI 2.0) и порт DisplayPort.Монитор Nitro EI431CRS появился в продаже в России по цене 84 990 рублей.