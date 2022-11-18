Apple AirPods Pro

AirPods Pro сравнили со слуховыми аппаратами за $10 000

Фархад

AirPods pro усиление голоса

Новое исследование портала iScience показало, что AirPods Pro можно использовать в качестве слуховых аппаратов, отпускаемых по рецепту, хотя наушники Apple не могут заменить медицинские устройства во всех ситуациях.

Как известно, Apple предлагает людям с нарушением слуха ряд функций, включая живое прослушивание и усиление речи с использованием микрофонов AirPods с формированием луча для достижения наилучшего эффекта.

Согласно исследованию, эти функции AirPods Pro помогают взрослым с потерей слуха лёгкой и средней степени слышать речь почти так же, как слуховые аппараты других производителей, отпускаемые по рецепту. Часть людей, принявших участие в испытаниях, не почувствовали разницы между наушниками Apple и слуховыми аппаратами премиум-класса стоимостью $10 000.

Эксперты также отметили, что AirPods Pro соответствуют стандартам слуховых аппаратов в четырёх из пяти категорий, но главным их минусом является слишком маленькое время автономной работы.

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Источник:
AppleInsider.com
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Комментарии

+4066
Gabriel
Ну тогда пусть Эппл назовёт свои наушники слуховыми аппаратами премиум класса и продаёт их ну не по 10000$, а скажем по 5000$
Сегодня в 14:46
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