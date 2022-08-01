Always-On-Display может работать на старых моделях iPhone. Найдено достоверное подтверждение





Пользователь Reddit с ником robertsmartjr рассказал, что обнаружил то ли фичу, то ли баг на своём iPhone 12 Pro после установки свежей бета-версии iOS 16. Он смог активировать функцию Always-On-Display, при которой обои сильно затемняются, некоторые цвета заменяются другими, и на экране постоянно отображается информация.



Аналогичную особенность бета-версии iOS 16 обнаружили и другие обладатели смартфонов Apple, о чём сообщили в комментариях к оригинальному посту. Найденная ими фича аналогична той, о которой на прошлой неделе рассказал ресурс 9to5Mac. По данным этого сайта, Always-On-Display появится в iPhone 14 Pro, выпуск которого состоится этой осенью, а более простые и ранние модели будут лишены этой функции.







Судя по скриншоту, выложенному robertsmartjr, затемняется не экран смартфона, а именно обои, поскольку настройки яркости экрана не влияют на яркость цветов фонового изображения. Почти во всех современных смартфонах Apple используется OLED-матрица, одной из особенностей которых является низкое потребление энергии при отображении тёмных оттенков. Кроме того, не исключено, что в режиме Always-On-Display будет снижена частота обновления экрана, что тоже позволит экономить энергию.



Кстати, robertsmartjr полагает, что столкнулся с глюком, и на самом деле это не Always-On-Display, а некий баг, который препятствует полному выключению экрана. Но можно заметить, что на обоях остались по большей части всего три цвета (чёрный, белый и несколько градаций зелёного), а это свидетельствует о том, что операционная система адаптировала обои для отображения в режиме экономии энергии.



В теории Always-On-Display может работать на любых моделях iPhone с OLED-экранами, но Apple, вероятно, прибережёт эту функцию для линейки Pro в 14-й серии. Это позволит увеличить продажи более дорогих аппаратов, кроме того, в них наверняка будут использованы более продвинутые технологии экономии энергии, благодаря которым при активации Always-On-Display автономность работы если и будет снижаться, то незначительно.

