Готовы ли вы к будущему Илона Маска? Проект SpaceX, туннели Hyperloop, огнеметы Boring Company, а теперь и бронированный Tesla Cybertruck — к чему он готовится? Все ли он продумал? К примеру, вы вряд ли сможете покинуть мегаполис на своем Cybertruck, если попадете в пробку. Компания RLE знает как решить эту проблему.
RLE Bike известна своими суперлегкими электровелосипедами. Философия компании — создавать электробайки практически ничем не отличающиеся от обычных ни по весу, ни по внешнему виду. Они сделаны не из стали или алюминия, а из аэрокосмического титана и карбона, и весят менее 15 кг. Это при том, что помимо стандартного оборудования, в них установлен мотор и батарея (аккумуляторы такие же как в Tesla Model X), которые позволяют преодолевать от 50 до 80 км при легком педалировании.
При необходимости Вы можете подключать или отключать электропривод. К примеру, если нужно оторваться от преследования, заехать на гору или гнать на большой скорости против ветра. Используя тонко настраиваемый электропривод, велосипедист может дозировать нагрузку и не перенапрягать мышцы и суставы. Для этого предусмотрены три специальных режима
Комплект, который предлагает компания RLE для владельцев TESLA — это два специально подготовленных сверхлегких электробайка. Их можно подзаряжать непосредственно от электропикапа Cybertruck. Именно электровелосипеды RLE Apocalypse помогут, когда даже TESLA Cybertruck бессилен! Эти титановые электробайки оснащены багажниками для различного навесного оборудования, и даже креплениями для огнемета от Boring Company. Помимо этого, лимитированная серия отличается эксклюзивной авторской аэрографией «милитари», что дает дополнительные преимущества по скрытному передвижению.
Также компания RLE Bike предлагает дополнительные опции:
Создатели RLE Апокалипсис планируют отправить один из первых электровелосипедов Илону Маску. Стоимость комплекта из 2-х велосипедов и специального зарядного устройства для Tesla Cybertruck начинается с 9999 евро.
RLE Bike известна своими суперлегкими электровелосипедами. Философия компании — создавать электробайки практически ничем не отличающиеся от обычных ни по весу, ни по внешнему виду. Они сделаны не из стали или алюминия, а из аэрокосмического титана и карбона, и весят менее 15 кг. Это при том, что помимо стандартного оборудования, в них установлен мотор и батарея (аккумуляторы такие же как в Tesla Model X), которые позволяют преодолевать от 50 до 80 км при легком педалировании.
При необходимости Вы можете подключать или отключать электропривод. К примеру, если нужно оторваться от преследования, заехать на гору или гнать на большой скорости против ветра. Используя тонко настраиваемый электропривод, велосипедист может дозировать нагрузку и не перенапрягать мышцы и суставы. Для этого предусмотрены три специальных режима
Комплект, который предлагает компания RLE для владельцев TESLA — это два специально подготовленных сверхлегких электробайка. Их можно подзаряжать непосредственно от электропикапа Cybertruck. Именно электровелосипеды RLE Apocalypse помогут, когда даже TESLA Cybertruck бессилен! Эти титановые электробайки оснащены багажниками для различного навесного оборудования, и даже креплениями для огнемета от Boring Company. Помимо этого, лимитированная серия отличается эксклюзивной авторской аэрографией «милитари», что дает дополнительные преимущества по скрытному передвижению.
Также компания RLE Bike предлагает дополнительные опции:
- Макет огнемета Boring Company
- Управление огнеметом может осуществляться дистанционно с помощью кнопки на руле, что особенно удобно, если Вам нужно быстро оторваться от преследования (если использование огнеметов не запрещено в вашей стране)
- На велосипед может быть установлена система распознавания владельца по отпечатку пальца
- Макет огнемета может быть заменен на компактный многозарядный арбалет
- Цветовое решение аэрографии может быть выполнено исходя из личных предпочтений заказчика
Создатели RLE Апокалипсис планируют отправить один из первых электровелосипедов Илону Маску. Стоимость комплекта из 2-х велосипедов и специального зарядного устройства для Tesla Cybertruck начинается с 9999 евро.
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