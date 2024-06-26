Apple буквально разрешила сервисным центрам ставить в iPhone неоригинальные запчасти

Фархад
iPhone

Сегодня Apple опубликовала новый технический документ, в котором освещается подход компании к ремонтопригодности и долговечности устройств. В частности в нём указано, что уже к концу 2024 года iPhone станет проще ремонтировать с помощью дисплеев и аккумуляторов от сторонних производителей.

Начнём с того, что Apple не станет отключать функцию True Tone на неоригинальных дисплеях, как это происходит сейчас. К слову, по этому фактору можно выявить, менялся ли экран в смартфоне.

Также все неоригинальные батареи будут отображать максимальную ёмкость и количество циклов заряда. Сейчас для этого в сервисных центрах проводят различные манипуляции с программаторами и перепайкой.

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Единственное — система будет показывать уведомление о том, что Apple не может проверить оригинальность батареи.

Эти изменения предположительно будут реализованы вместе с обновлением iOS 18 этой осенью.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+931
Ufoer
Если с аккумулятором правда написана, то это хорошая новость. Сейчас треть, если не половина стоимости замены из-за возни с перепайкой чипа.
Вчера в 23:57
#
tellurian
+1461
tellurian
Хорошая новость.
Сегодня в 07:27
#
Lord
+623
Lord
Соглашусь, как раз пришло время замены батареи.
21 минуту назад
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