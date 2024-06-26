Apple буквально разрешила сервисным центрам ставить в iPhone неоригинальные запчасти

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Сегодня Apple опубликовала новый технический документ, в котором освещается подход компании к ремонтопригодности и долговечности устройств. В частности в нём указано, что уже к концу 2024 года iPhone станет проще ремонтировать с помощью дисплеев и аккумуляторов от сторонних производителей.Начнём с того, что Apple не станет отключать функцию True Tone на неоригинальных дисплеях, как это происходит сейчас. К слову, по этому фактору можно выявить, менялся ли экран в смартфоне.Также все неоригинальные батареи будут отображать максимальную ёмкость и количество циклов заряда. Сейчас для этого в сервисных центрах проводят различные манипуляции с программаторами и перепайкой.Единственное — система будет показывать уведомление о том, что Apple не может проверить оригинальность батареи.Эти изменения предположительно будут реализованы вместе с обновлением iOS 18 этой осенью.