Apple готовит AirPods 4 с активным шумоподавлением

Артем
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Фото: Cult of Mac

По мнению инсайдеров обновленная версия наушников выйдет в 2024 году. На выбор предоставят две версии. Об этом сообщает портал Cult of Mac.

Базовая модель AirPods четвертого поколения будет отличаться наличием шумоподавления и поддержкой приложения «Локатор» для кейса, что сокращает функциональный разрыв между AirPods Pro. Для тех кто хочет сэкономить, Apple представит бюджетный вариант без этих функций. 

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Кроме того, обновится дизайн, а порт Lightning сменится на USB-C. Наличие съемных силиконовых насадок находится под вопросом, что может сказаться на качестве шумоподавления. 

Известны предварительные цены — 179 долларов за основную модель и 129 долларов за упрощенную.
Внешний вид и начинку AirPods Pro планируют освежить. Также будут добавлены новые функции для людей с ослабленным слухам, но случится это не ранее 2025 года.
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Источник:
Cult of Mac
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Комментарии

+597
jkttim
Вот такие бы я купил с шумодавом. Пусть и не такой крутой бы он был, как с силиконовыми амбушюрами.
26 октября 2023 в 10:41
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