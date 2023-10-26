Apple готовит AirPods 4 с активным шумоподавлением

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По мнению инсайдеров обновленная версия наушников выйдет в 2024 году. На выбор предоставят две версии. Об этом сообщает портал Cult of Mac.Базовая модель AirPods четвертого поколения будет отличаться наличием шумоподавления и поддержкой приложения «Локатор» для кейса, что сокращает функциональный разрыв между AirPods Pro. Для тех кто хочет сэкономить, Apple представит бюджетный вариант без этих функций.Кроме того, обновится дизайн, а порт Lightning сменится на USB-C. Наличие съемных силиконовых насадок находится под вопросом, что может сказаться на качестве шумоподавления.Известны предварительные цены — 179 долларов за основную модель и 129 долларов за упрощенную.Внешний вид и начинку AirPods Pro планируют освежить. Также будут добавлены новые функции для людей с ослабленным слухам, но случится это не ранее 2025 года.