



Компания Apple запустила программу по ускоренному ремонту смартфонов. Специалисты приезжают на дом к клиенту и чинят устройство в течение нескольких минут.



Само собой, возможности такого ремонта сильно ограничены. Мастер может лишь поставить новый экран вместо сломанного, заменить кабель или зарядное устройство или дать консультации по правильной эксплуатации устройства. Более сложный ремонт (например, замена аккумулятора) возможен лишь в мастерской — специалист увезёт туда устройство самостоятельно и доставит обратно в оговорённый срок.



Обратиться за этой услугой можно через сайт Apple. Пользователю предлагается выбрать там тип ремонта с указанием того, какие работы могут осуществляться с выездом на дом.



В настоящее время эта программа действует лишь в США и только в избранных городах — Чикаго, Далласе, Хьюстоне, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. В будущем Apple может расширить географию оказания этой услуги и запустить её в других странах, но когда это случится — неизвестно.



До недавнего времени компания Apple не ремонтировала в России смартфоны, возвращённые по гарантии, а меняла их на новые (на ту же модель или более дорогую с доплатой). Активисты добились того, чтобы Apple соблюдала российское законодательство, которое в некоторых случая позволяет потребителю возможность выбирать, что он хочет получить — обмен товара на новый, отремонтированный товар или возврат денег. Теперь Apple поставляет в авторизованные сервисные центры оригинальные запчасти, а в США такие же компоненты могут получать любые мастерские, для этого им не требуется авторизация от Apple.







