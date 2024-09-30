Apple прислала покупателю блокноты вместо iPhone 16 Pro

Пользователь keysersozay из Великобритании рассказал на форуме Reddit о неудачном опыте покупки iPhone 16 Pro. Он заказал устройство в официальном интернет-магазине Apple, а когда вскрыл доставленную службой DPD коробку, обнаружил в ней два блокнота.
Британец сразу же обратился в поддержку Apple и попросил вернуть деньги, там ему посоветовали прислать фотографии того, что было в коробке, а также обратиться в полицию. Через несколько дней он получил от Apple письмо, в котором говорилось, что компания провела проверку совместно со службой доставки и не может осуществить возврат средств или прислать новый смартфон. Он разместил повторное обращение на форуме Apple, но оно было удалено.
В DPD покупателю отказали проводить разбирательство на том основании, что отправление было оформлено компанией Apple, и только она имеет право предъявлять претензию. Он также не смог воспользоваться программой страховки AppleCare Theft and Loss, которая предусматривает выплату возмещения при утрате или краже устройства, поскольку смартфон не был активирован и зарегистрирован в ней.
Ошибка покупателя заключалась в том, что хотя его и насторожило, что коробка была немного помята, он всё равно не стал снимать распаковку на видео. Возможно, если бы он включил камеру, ему удалось бы доказать несоответствие вложения.
https://old.reddit.com/r/iphone/comments/1fqhcad/iphone_16_pro_box_delivered_empty_sept_2024/
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