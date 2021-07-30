В российском онлайн-магазине Apple стартовали продажи внешнего аксессуара MagSafe Battery Pack. Стоимость аксессуара составляет 9 490 рублей. Отправку обещают в течение 1 дня.
Гаджет предназначен для работы с iPhone 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max, поскольку он прикрепляется к корпусу смартфона с помощью магнитного кольца MagSafe. Эта технология дебютировала с модельным рядом смартфонов Apple 2020 года.
Ёмкость внешнего аккумулятора MagSafe Battery Pack: 1 460 мАч. Он заряжает айфоны без проводов. Гаджет также можно использовать и для других устройств. Подробнее о нём можно прочитать здесь.
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