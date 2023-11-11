Apple работает над XR-гарнитурой Vision Pro 2. Дешевле, но лучше!

В скором времени Apple выпустит в продажу гарнитуру смешанной реальности Vision Pro и уже работает над улучшенной версией этого устройства. Сайт MacRumors поделился довольно интересными подробностями о разрабатываемом гаджете.
Vision Pro 2 носит внутри Apple кодовое имя Project Alaska и модельный идентификатор N109. Внешне это устройство похоже на гарнитуру первого поколения, которая была представлена на конференции WWDC в 2023 году. Отличия затрагивают начинку и расположения динамиков.
Что будет в Vision Pro 2:
— Два экрана micro OLED
— Камера TrueDepth
— Две RGB-камеры
— Четыре камеры для компьютерного зрения
— Два ИК-излучателя
— Полуавтоматическая регулировка межзрачкового расстояния
— Компас, датчик освещения, магнитометр, акселерометр, гироскоп
Ранние конструкции гарнитуры второго поколения не включали закругленные области, в которых располагались динамики модели первого поколения. Вместо этого дужки гарнитуры плоские и однородные по всей длине. Документация, связанная с Project Alaska, также содержит отсылки на некий аудиоаксессуар, возможно, внешний динамик. На этапе разработки существует две разные конфигурации: одна такая же, как на Apple Vision Pro первого поколения, а вторая предполагает две группы крошечных отверстий для динамиков.
Еще одно ключевое отличие связано с ремешками для крепления к голове. Гарнитура второго поколения обладает более простыми по дизайну и конструкции ремни, напоминающие плоские ремни, которые обычно используются в сумках или рюкзаках. Ранние слухи предполагали, что следующая гарнитура Apple будет дешевле, чем Vision Pro первого поколения, и дизайн её ремешков подтверждает эту теорию. Что касается аппаратного обеспечения, Vision Pro второго поколения по-прежнему будет включать в себя набор камер и датчиков, аналогичных тем, что были в первой гарнитуре. Устройство будет оснащено компасом, датчиком внешней освещенности, магнитометром и гироскопом, которые уже присутствуют в iPhone. Также предусмотрена поддержка Wi-Fi, Bluetooth 5 и звука со сверхнизкой задержкой.
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Инженерам Apple дана команда не спешить с разработкой этого продукта. Тестирование рабочего прототипа будет проводиться в 2025 году, а готовый продукт будет выпущен либо в 2025, либо в 2026.
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