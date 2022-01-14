Apple удерживает лидерство по продажам смартфонов в Китае уже шесть недель подряд как в количественном, так и в качественном выражении. Об этом сообщают аналитики Counterpoint Research. 

Apple поднялась на первое место в Поднебесной сразу после выхода iPhone 13. После этого она уравнялась с vivo и OPPO, то возвращаясь на первое место, то уступая его конкурентам. 

В конце ноября компания вырвалась в единоличные лидеры, и первое место по продажам она не отдает оппонентам до сих пор. Аналитики видят три причины успеха смартфонов: привлекательная цена, усовершенствованная камера и поддержка 5G. 

Среди смартфонов модельного ряда самая высокая доля продаж у базового iPhone 13. За ним идут iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 Pro соответственно. Меньше всего продаж у 13 mini. 


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