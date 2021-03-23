Apple разрабатывает HomePod с экранами и камерами. Об этом сообщил инсайдер Марк Гурман в статье на Bloomberg.В Купертино планируют выпустить эту модель умной колонки в 2022 году. Она станет прямой заменой HomePod, выпущенной в 2017 году. В марте этого года она официально была снята с производства.Пока единственная смарт-колонка Apple — HomePod mini. По словам компании, она отлично продается на фоне первой модели.В этой же статье Гурман сообщил, что на HomePod mini найден датчик, который никак не задействован. Это датчик температуры и влажности. Возможно, он активируется после обновления прошивки.