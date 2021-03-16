

HomePod



Ниже — история аксессуара и причина, почему он оказался не нужен рынку.



HomePod совсем не взбудоражила рынок





WWDC 2017 года оказалась нетипично богата анонсами устройств. На конференции для разработчиков, главной темой которой являются операционные системы, компания внезапно презентовала



Компания вышла в новое направление. Это динамик с поддержкой голосового ассистента Siri, способный стать сердцем умного дома — включать и выключать свет, активировать робота-пылесоса, вызывать такси и выполнять массу других полезных задач.





Помимо этого, HomePod была интересна двумя моментами:



Звук. Процессор А8, семиканальный звук и подавление эха — вот, что предлагала колонка. Помимо этого, она применяла технологию ориентации в пространстве — динамик определял, в какой части комнаты он расположен, и автоматически настраивал звук.

Расширенный поиск по медиатеке. Эксклюзивная возможность Siri. Ее можно было спросить: «Кто исполняет барабанную партию в этой композиции?» И помощник определил бы.

В общем, это был дорогой девайс с широким спектром возможностей и мощным железом. Тем не менее, HomePod провалилась по продажам. Она вышла в феврале 2018 года и к лету заняла лишь 5,9% рынка умных колонок. На дистанции она тоже себя не оправдала, аргумент — снятие с производства. HomePod снята с производства . Apple продолжит развиваться в направлениях смарт-колонок и умного дома, но без этой модели. В Купертино сосредоточатся на развитии HomePod mini, а этот девайс тихо и бесславно уйдет в прошлое.Ниже — история аксессуара и причина, почему он оказался не нужен рынку.WWDC 2017 года оказалась нетипично богата анонсами устройств. На конференции для разработчиков, главной темой которой являются операционные системы, компания внезапно презентовала два новых iPad Pro iMac Pro и умную колонку HomePod.Компания вышла в новое направление. Это динамик с поддержкой голосового ассистента Siri, способный стать сердцем умного дома — включать и выключать свет, активировать робота-пылесоса, вызывать такси и выполнять массу других полезных задач.Помимо этого, HomePod была интересна двумя моментами:В общем, это был дорогой девайс с широким спектром возможностей и мощным железом. Тем не менее, HomePod провалилась по продажам. Она вышла в феврале 2018 года и к лету заняла лишь 5,9% рынка умных колонок. На дистанции она тоже себя не оправдала, аргумент — снятие с производства.





Apple оказалась заложницей своего имиджа





Успеху HomePod помешали два фактора. Apple выпустила её слишком поздно — когда сегмент уже плотно заняли Amazon и Google. Кроме того, компания поверила в себя — колонка стоила $349, как аксессуары конкурентов.



С HomePod в Купертино задумали повторить успех с Apple Watch и AirPods. Умные часы и беспроводные наушники компании — безальтернативно самые популярные.



А Apple вышла на рынок смарт-часов дерзко — первое поколение в 2015 году уже стоило от $299. Кроме того, перед стартом продаж в 2015 году компания сделала фотосессию аксессуаров в глянце Vogue. Так, смарт-часы были презентованы миру как модный статусный аксессуар, подобно iPhone.







С того момента на рынке появилась масса доступных и дорогих часов от конкурентов. И тем не менее, в



Проблема HomePod в том, что она зашла на уже сформировавшийся рынок. Когда выходили Apple Watch и AirPods, их ниши не были развитыми. В 2015 году никто не смотрел на смарт-часы как на фитнес-девайс, а с беспроводными наушниками человек смотрелся фриком, будто он обрезал провода.







С колонкой другая ситуация. По



Проблема в том, что в случае Apple поступить по-другому — значит подорвать имидж премиум-бренда. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch — эти устройства запомнились как дорогие и труднодоступные. А значит, HomePod должен стоить как минимум не дешевле конкурентов, потому что привлекать ценой — не в стиле Apple.



HomePod mini — работа над ошибками







В 2020 году компания выпустила свою вторую умную колонку HomePod mini. С точки зрения функциональности она вышла на новый уровень (например, появился чип U1 для лучшего взаимодействия с iPhone и умным домом), но это не главное. Самое важное: она стала более доступной, ее можно купить всего за $99.



Последнее — ключевой фактор успеха. Точных данных нет, но по словам Apple, она отлично продается. «HomePod mini стала хитом с момента своего дебюта прошлой осенью, и предлагает клиентам потрясающий звук, интеллектуального помощника и управление умным домом всего за $99», — сообщил изданию CNBC представитель Apple.







При цене ниже рыночной у пользователя экосистемы Apple нет причин ее игнорировать. HomeKit стремительно развивается, а экосистема Apple — лучшая на рынке. HomePod mini — приоритетный вариант при покупке умной колонки. Это психология: выбор не самого популярного бренда — стресс для пользователя. Чтобы заставить это сделать, компании нужно удивить его выгодной ценой и уникальной функциональностью. HomePod mini сделал это и стал сильным конкурентом Amazon и Google Home.

Параллельно направление умных колонок стремительно развивалось . В 2018 году по всему миру было продано 67 млн. смарт-динамиков, а в 2020-м — 136,9 млн. За два года спрос увеличился вдвое. Продажи устройств умного дома также стабильно увеличиваются — интерес ко всем умным девайсам возрастает, но HomePod не поймала волну.Успеху HomePod помешали два фактора. Apple выпустила её слишком поздно — когда сегмент уже плотно заняли Amazon и Google. Кроме того, компания поверила в себя — колонка стоила $349, как аксессуары конкурентов.С HomePod в Купертино задумали повторить успех с Apple Watch и AirPods. Умные часы и беспроводные наушники компании — безальтернативно самые популярные.А Apple вышла на рынок смарт-часов дерзко — первое поколение в 2015 году уже стоило от $299. Кроме того, перед стартом продаж в 2015 году компания сделала фотосессию аксессуаров в глянце Vogue. Так, смарт-часы были презентованы миру как модный статусный аксессуар, подобно iPhone.С того момента на рынке появилась масса доступных и дорогих часов от конкурентов. И тем не менее, в четвертом квартале 2020 года больше четверти (34%) проданных смарт-часов — именно Apple Watch, у ближайшего конкурента — Samsung — доля рынка почти вчетверо (9%) меньше. То же самое с AirPods: аксессуары Apple — безальтернативные лидеры по числу продаж среди беспроводных наушников.Проблема HomePod в том, что она зашла на уже сформировавшийся рынок. Когда выходили Apple Watch и AirPods, их ниши не были развитыми. В 2015 году никто не смотрел на смарт-часы как на фитнес-девайс, а с беспроводными наушниками человек смотрелся фриком, будто он обрезал провода.С колонкой другая ситуация. По данным VoiceLabs, в год ее презентации (2017-м) уже было продано 24,5 млн. умных колонок, а на рынке образовалась дуополия Amazon и Google Home — эти бренды вдвоем занимали 86% рынка. Чтобы конкурировать с ними, нужно удивлять функциями и ценами.Проблема в том, что в случае Apple поступить по-другому — значит подорвать имидж премиум-бренда. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch — эти устройства запомнились как дорогие и труднодоступные. А значит, HomePod должен стоить как минимум не дешевле конкурентов, потому что привлекать ценой — не в стиле Apple.В 2020 году компания выпустила свою вторую умную колонку HomePod mini. С точки зрения функциональности она вышла на новый уровень (например, появился чип U1 для лучшего взаимодействия с iPhone и умным домом), но это не главное. Самое важное: она стала более доступной, ее можно купить всего за $99.Последнее — ключевой фактор успеха. Точных данных нет, но по словам Apple, она отлично продается. «HomePod mini стала хитом с момента своего дебюта прошлой осенью, и предлагает клиентам потрясающий звук, интеллектуального помощника и управление умным домом всего за $99», — сообщил изданию CNBC представитель Apple.При цене ниже рыночной у пользователя экосистемы Apple нет причин ее игнорировать. HomeKit стремительно развивается, а экосистема Apple — лучшая на рынке. HomePod mini — приоритетный вариант при покупке умной колонки. Это психология: выбор не самого популярного бренда — стресс для пользователя. Чтобы заставить это сделать, компании нужно удивить его выгодной ценой и уникальной функциональностью. HomePod mini сделал это и стал сильным конкурентом Amazon и Google Home.

Путь Apple на рынке умных колонок учит тому, что по выходу в новое направление с сильными конкурентами не стоит рассчитывать на громкое имя. В этом случае стоит умерить гонор и снизить цену. Тогда компания сгенерирует бестселлер.





