Глава Tesla Илон Маск выступил в Москве на форуме «Новое знание» и рассказал в числе прочего о том, что Tesla может официально появиться в России. Вероятно, наша страна интересует его и как рынок сбыта и как возможный производитель автомобилей этого бренда.
К Илону Маску моментально обратились руководители пяти российских регионов с предложением производства автомобилей.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что регион полностью готов к сборке Tesla. Автомобильный завод там уже есть.
Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в твиттере на английском языке, что этот регион как никакой другой подходит для производства Tesla — есть профессиональные работники, идеальная логистика и даже доверие таких автопроизводителей, как Mercedes.
Глава Удмуртской республики Александр Бречалов тоже перешёл на английский и предложил Маску налоговые льготы, если он решит построить завод и производить автомобили в этом регионе.
Пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что жители этого региона будут рады появлению новых рабочих мест.
Организовать производство Tesla непосредственно в Москве предложил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов. Он пообещал оказать необходимое содействие.
Поддержать Илона Маск в строительстве завода по производству автомобилей в России также вызвался Минпромторг. Он пригласил американского бизнесмена обсудить этот план и пообещал меры государственной поддержки. Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал, что команда Маска уже около двух лет обсуждает с потенциальными партнёрами перспективы открытия завода в России.
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Только поставил, вроде нету изменение с RC 1
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