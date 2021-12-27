



Несколько дней назад стало известно, что Apple собирается убрать физические слоты SIM-карты из некоторых моделей своих смартфонов и перевести их на использование исключительно eSIM. Предполагалось, что это случится в 2023 году с выпуском iPhone 15, но теперь появились уточнённые данные.



По сведениям информатора сайт MacRumors, Apple выпустит «безсимочные» модели iPhone уже в следующем году. Слотов для SIM-карт лишатся некоторые модификации iPhone 14, выпуск которых запланирован на сентябрь 2023 года. В то же время, скорее всего, останутся модификации тех же моделей с привычными слотами для тех стран, где операторы связи не поддерживают eSIM.



По косвенным фактам уже складывается ощущение, что Apple готовит своих пользователей к этим изменениям. Дело в том, что в интернет-магазине и офлайн-магазинах Apple продаются смартфоны без SIM-карт в комплекте, а во второй половине 2020 года американские операторы связи перестанут прикладывать физические SIM-карты к продаваемым устройствам, предлагая покупателям оформить eSIM.



Конечно, это не официальные данные, поэтому планы Apple могут измениться. Или, возможно, у компании вообще нет таких планов.







