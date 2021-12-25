В 2023 году iPhone могут лишиться физического слота СИМ-карты. Об этом сообщает Phone Arena со ссылкой на бразильский ресурс iPhone Blog.Это значит, что смартфоны Apple полностью перейдут на виртуальные карты eSIM. nanoSIM же с того момента уйдут в историю.Отмечается, что без nanoSIM выйдут только модели iPhone 15 Pro, в iPhone 15 он будет присутствовать. Напомним, Apple выпускает по четыре модели с 2020 года.Есть и другие слухи об iPhone 15. По имеющимся данным, модельный ряд получит подэкранный сканер отпечатка пальца и процессор, созданный по 3-нм техпроцессу. Напомним, серия iPhone 13 оснащена процессором A15 Bionic, созданным по 5-нм техпроцессу.Модельный ряд iPhone 15 выйдет в 2023 году. Ранее сообщилось, что iPhone 14 получит О-образный вырез под камеру. Таким образом, Apple откажется от дизайнерского элемента, используемого с 2017 года.