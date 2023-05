Что известно о Nothing Phone (2): дизайн, характеристики и особенности

Этим летом компания Nothing представит смартфон Nothing Phone (2) — второй в своей истории. Подробностей об этом устройстве пока мало, но всё же они есть, и мы спешим ими поделиться.Инсайдеры опубликовали рендер, на основе которого можно составить впечатления о грядущей новинке. Вероятно, у смартфона будет подсветка на задней панели, беспроводная зарядка и переключатель бесшумного режима.Ожидается, что Nothing Phone (2) будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, AMOLED-экраном диагональю 6,55 дюйма с частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопителем на 128 или 256 ГБ, стереодинамиками и аккумулятором ёмкостью 5000 мА•ч с быстрой зарядкой.Основная камера Nothing Phone (2) получит 50-мегапиксельы датчик с оптической стабилизацией. Камера позволит снимать видео с разрешением 4K при 60- кадрах в секунду, а также делать фотографии в формате RAW.