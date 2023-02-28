Представлен Unihertz Luna — стыдный закос под Nothing Phone (1)

Артем
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Клон смартфона показали на выставке MWC 2023. Устройство также сияет, как и Nothing Phone (1) и имеет прозрачную заднюю панель. В остальном — сходства минимальные.

Ослепленная популярностью смартфона Nothing Phone (1) компания Unihertz, прорекламировала свои способности копировать чужие идеи не в самом лучшем виде. Смартфон Luna снабдили светодиодной подсветкой, которая, похоже, изящно скрывает откровенно посредственный дизайн гаджета. Создателям смартфона непостыдились уговорить Карла Пея попозировать на камеру вместе с новым гаджетом. Для сравнения основатель Nothing держит в руках оба устройства, вероятно, чтобы пользователи наглядно почувствовали разницу. В итоге получилось, как в меме формата «Пародия и неповторимый оригинал».

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Кроме сияющей панели в Luna получил процессор MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Камера тройная с 108-мегапиксельным датчиком. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с возможностью зарядки мощностью 18 Вт. Также смартфон снабдили 3,5 мм аудиоразъемом.

Представитель Unihertz не назвал точной даты выхода этого чуда плагиаторской идеи. Известно только, что Luna выходит в марте и будет стоить «не более 300 долларов».
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Источник:
Android Authority
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