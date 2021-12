Несколько недель назад компания Tesla выпустила квадроцикл Cyberquad for Kids, предназначенный для детей. Он обладает не особо выдающимися параметрами, но получил дизайн в духе так и не появившегося в продаже электромобиля Cybertruck. Цена на старте была относительно небольшой (1900 долларов), а сейчас она выросла в несколько раз.



Люди, успевшие купить Cyberquad for Kids напрямую у Tesla, перепродают этот квадроцикл на Ebay и других подобных площадках. Цены совершенно негуманные — доходит почти до 900 тысяч рублей с учётом стоимости доставки.







Что такого особенного в Cyberquad for Kids? Исключительно дизайн от Cybertruck. Квадроцикл оснащён корпусом и рамой из стали, мягким сиденьем, регулируемой подвеской и дисковыми тормозами на задних колёсах. Используется электрический двигатель. Аккумулятор заряжается за 8 часов, его хватит для преодоления дистанции в 24 км со скоростью до 16 км/ч. При желании для безопасности ребёнка можно ограничить скорость вдвое до 8 км/ч. Максимальный вес водителя — 64 кг, пассажирского места нет.



Cyberquad for Kids представляет собой упрощенную версию квадроцикла Cyberquad, который был анонсирован в 2019 году. Предполагается, что «взрослый» Cyberquad будет бесплатно прилагаться к электромобилю Cybertruck, когда он всё же будет выпущен.