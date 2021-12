Основанная Илоном Маском компания Tesla выпустила квадроцикл Cyberquad for Kids, предназначенный для детей от 8 лет. Он стоит относительно дёшево, если сравнивать с автомобилями Tesla — всего 1900 долларов (около 140 тысяч рублей).



Cyberquad for Kids унаследовал дизайн Cybertruck, который так и не появился в продаже, несмотря на огромный ажиотаж и спрос. Квадроцикл оснащён корпусом и рамой из стали, мягким сиденьем, регулируемой подвеской и дисковыми тормозами на задних колёсах.



Используется электрический двигатель. Аккумулятор заряжается за 8 часов, его хватит для преодоления дистанции в 24 км со скоростью до 16 км/ч. При желании для безопасности ребёнка можно ограничить скорость вдвое до 8 км/ч. Максимальный вес водителя — 64 кг. Пассажирского места нет.



Продажи Cyberquad for Kids уже начались в США. С учётом относительно низкой цены и надвигающихся праздников вряд ли этих квадроциклов хватит всем желающим. Скок доставки — от двух недель до месяца.



Известно, что Tesla также планирует выпустить двухместный «взрослый» квадроцикл. Он будет прилагаться бесплатно к пикапу Cybertruck, выпуск которого отложен на 2022 год.