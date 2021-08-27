



Компания Samsung рассказала о дизайне смарт-часов Galaxy Watch4. Они были представлены в августе и недавно появились в продаже по всему миру.



Округлая форма Galaxy Watch4 соответствует фирменному дизайну серии Galaxy Watch, а выбор ремешков позволяет найти подходящий стиль.

Круг — основополагающий элемент Samsung Galaxy Watch. Простая форма, напоминающая циферблат большинства традиционных часов, — ключевая деталь дизайна серии начиная с самых первых моделей.







Дизайнеры провели работу для того, чтобы сделать устройство удобным для пользователей, обладающим основными элементами традиционных часов, но при этом избавленным от избыточных и отвлекающих деталей. Убрав ненужные декоративные элементы и сделав фокус на сути устройства, специалистам Samsung удалось создать дизайн, дополняющий образ пользователя.



Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic объединяет общий дизайн и идентичность. Повторяя контуры круга, от корпуса к ремешку обоих устройств идет плавная линия — вместо стремления к минималистичному или классическому стилю в Samsung создали более смелый дизайн.







«Линии корпуса окружают экран таким образом, что информация на дисплее становится более заметной, при этом ремешок носимого устройства комфортно сидит на запястье», — рассказали дизайнеры Хуан Ли и Кензи Ямаучи.



Ремешок Galaxy Watch4 плавно соединяется с корпусом устройства. Специалисты Samsung создали силуэт, который в сочетании с круглой рамкой подчеркивает экран. Линии корпуса имеют важное значение не только для эстетики, но и для того, чтобы устройство было комфортно носить. Были проведены макетные испытания для создания тонких и гибких линий, обеспечивающих естественную и надежную посадку на запястье.







Носимое устройство помогает отслеживать уровень активности и другую информацию о состоянии здоровья, поскольку гаджет плотно прилегает к телу пользователя. Специалисты уделили особое внимание этому аспекту и изучили несколько способов для улучшения посадки для большей стабильности работы. В результате был создан ремешок H-Wing, который обеспечивает надежную фиксацию датчиков на запястье пользователя. Таким образом удалось достичь высокой точности при измерении пульса или ЭКГ-показателей.



Дизайнеры Samsung стремились к тому, чтобы ремешок устройств серии Galaxy Watch4 отвечал требованиям к эстетике и функциональности. При создании кожаного ремешка Hybrid учитывались оба критерия: его внешняя часть выполнена из кожи, а внутренняя из защищающего от пота материала флуороэластомер.



Цвет — это элемент дизайна, который позволяет пользователям самовыражаться и оживляет устройство. Дизайнеры Samsung позаботились о том, чтобы предоставить ремешки в разных цветах, чтобы пользователь мог выбрать подходящий для своего образа.







Корпус Galaxy Watch4 выпускается в чёрном, оливковом, серебристом и розово-золотистом, а Galaxy Watch4 Classic — в чёрном и серебиристом цветах. Ремешки для этой серии сочетаются как с разными корпусами, так и с разными функциями гаджета. Владельцы Galaxy Watch4 могут выбирать и сочетать стили корпуса и ремешка по своему усмотрению, доступно множество комбинаций.



Удачный дизайн остается актуальным в течение долгого времени, отражая стиль жизни и предпочтения пользователей. Работая над устройствами серии Galaxy Watch4, специалисты Samsung сосредоточились на сути продукта и интегрировали в него возможности для самовыражения. Galaxy Watch4 можно считать воплощением индивидуальности, эти часы могут стать любимым спутником в повседневной жизни своего владельца.







