Ценовой уровень 15-25 тысяч рублей — самый популярный в России и мире. Производители стараются угодить максимально широкой аудитории, поэтому устройства получают похожими друг на друга.



Это не относится к realme. Компания старается выпускать оригинальные продукты как с точки зрения дизайна, так и по части позиционирования. realme 8i получил флагманский процессор и экран с одним из самых высоких значений частоты обновления на рынке. Посмотрим, на что он способен.

realme 8i — лучший смартфон из ценового уровня 15-25 тысяч рублей с точки зрения частоты обновления экрана и мощности процессора. Вместе эти два фактора делают смартфон оптимальным выбором для геймера — игры будут запускаться шустро, воспроизводиться стабильно и со 120 FPS, где это возможно.







Помимо всего вышеперечисленного устройство радует оригинальным оформлением корпуса, что приятно в эпоху, когда смартфоны пытаются быть похожими друг на друга. realme 8i — заявка на звание лучшего смартфона из ценового диапазона 15-25 тысяч рублей в принципе.

Экран относится к плюсам realme 8i. Его особенность — частота обновления 120 Гц. Это самое высокое значение в его ценовой категории — для сравнения, у Redmi 10 и Samsung Galaxy A32 90 Гц, у Galaxy A22 и Redmi Note 10 — 60 Гц. Такое же значение у iPhone 13 Pro Max и Samsung Galaxy S21 Ultra, а речь идет о смартфоне за 18 тысяч рублей.В практическом плане это значит, что на realme 8i картинка будет наиболее плавной в интерфейсе и поддерживаемых играх. Например, со 120 Гц совместимы Assassin’s Creed Rebellion, Call of Duty: Mobile, Pokémon Go и Minecraft. Сочетание экрана с увеличенной частотой обновления и процессора с топовой мощностью, о котором мы поговорим позже, делает модель идеальным решением для тех, кто ищет доступный геймерский смартфон.В системе есть возможность автоматического изменения частоты обновления — с ним смартфон переключается между 30 Гц, 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц в зависимости от выполняемой задачи. Это сделано с целью экономии заряда аккумулятора.Компромисс — матрица типа IPS. В отличие от OLED цвета на ней менее насыщенные, а черный кажется темно-серым, потому что для всех пикселей используется одна подсветка. У Redmi Note 10, Samsung Galaxy A32 и Galaxy A22 картинка красочнее и эффектнее. Интересна яркость экрана — ее можно регулировать от 1 до 600 нит. Это значит, что в темноте на минимальном уровне дисплей не будет бить по глазам, а на максимальном им будет комфортно пользоваться ясным днем.Впрочем, ценовой уровень 15-25 тысяч рублей — это сегмент компромиссов, и смартфон не может быть универсальным. Если вы ищете девайс для игр, экран realme 8i отлично подходит.Теперь к мощности смартфона. Высокопроизводительный процессор Helio G96 и экран на 120 Гц — то, что делает realme 8i идеальным геймерским смартфоном. На нем игры автоматически запускаются на высоких настройках графики, а приложения загружаются молниеносно.В тесте банчмарка Antutu смартфон набрал 350 тысяч баллов. Для сравнения, его ближайший конкурент — Redmi Note 10 с 240 тысяч баллов. У Galaxy A32, Galaxy A22 и Redmi 10 — 200, 195 и 210 тысяч баллов соответственно. Теоретически это самый мощный смартфон в сегменте 25-35 тысяч рублей.Мы запустили пять требовательных игр на нем — PUBG: Mobile, Fortnite, Asphalt 9, Assassin’s Creed Rebellion, Call of Duty: Mobile. Все они воспроизводились стабильно, где есть выбор настроек графики, автоматически предлагались самые высокие значения. Корпус нагревался, но в пределах допустимого, троттлинга мы не заметили.Объем памяти — 4+64 ГБ или 4+128 ГБ. Значения «рыночные». Хотелось бы видеть 6 ГБ. Впрочем, такой вариант есть на AliExpress, а конкуренты тоже оснащаются оперативной памятью аналогичного объема.Объем аккумулятора realme 8i составляет 5000 мАч. С ним смартфон работает до двух суток без подзарядки при стандартной нагрузке (соцсети, мессенджеры, веб-серфинг). Поддерживается сверхбыстрая зарядка с мощностью 18 Вт.Прежде чем рассказать о плюсах, опишем минусы. Первое, что бросается в глаза, — отсутствие ультраширокоугольного модуля. За последние два года производители приучили нас к наличию двух камер — основной и с увеличенным углом обзора, вторая позволяет снимать пейзажи, охватывая больше пространства. Почему от нее отказались здесь, непонятно.С другой стороны, я не встречал качественных ультрашириков в ценовой категории от 15 до 25 тысяч рублей. Как правило, на снимках с них неприлично низкая резкость, а по углам пропорции картинки искажаются из-за посредственной коррекции дисторсии. Если realme решила не добавлять его, чтобы не применять посредственную технологию, чтобы быть как все, компанию понять можно.При этом, у камеры присутствуют модуль макро и датчик глубины резкости. Оба не радуют — качество макро настолько низкое, что лучше его не использовать, а снимать портреты с размытием фона можно и без отдельного модуля для считывания фокусного расстояния.Основной модуль камеры качественный. На снимках с него много проработанных деталей, насыщенные цвета, широкий динамический диапазон.А главное его преимущество — разрешение 50 МП. Оно позволяет получать снимки большего размера. Это дает возможность кадрировать их на постобработке без потери качества. Удобно: сделал снимок и обрезал лишние элементы.Ночная съемка тоже качественная. Фотографии получаются резкими, детализированными, насыщенными. А главное — для получения фотографии камеру достаточно удерживать статично до двух секунд. Еще две уходит на обработку снимка. Для сравнения, у большинства моделей среднее время статичного положения смартфона для получения ночного снимка — пять-семь секунд.Разрешение фронтальной камеры realme 8i составляет 16 МП. Среди смартфонов из того же ценового диапазона выше только у Samsung Galaxy A32. Высокое разрешение позволяет кадрировать изображение в постобработке без потери детализации.realme выделяется нестандартными дизайнерскими решениями. Компания уже выпустила смартфон с кожаным покрытием корпуса, 8i — не настолько оригинальный, и тем не менее, его легко определить среди множества конкурентов.Его фишка — необычный градиент. Цвета переливаются между фиолетовым и серебристым. Причем, в зависимости от степени освещенности локации и угла падения лучей корпус может переливаться розовым или сиреневым цветами.По дизайну телефон соответствует трендам 2021 года. Тыльная камера располагается в квадратном блоке, а сами модули выпирают в стиле iPhone. Края задней панели скошены для создания эффекта большей тонкости и чтобы смартфон удобнее лежал в руке, повторяя изгиб ладони.Реальная толщина корпуса — 8,5 мм, стандартное значение для 2021 года. Диагональ экрана 6,6 дюйма — тоже популярное решение. В общем, realme применила оригинальное решение с точки зрения расцветки корпуса, размеры и материал корпуса соответствуют трендам 2021 года.