Дождались: Apple представила наушники Beats Solo 4 и Solo Buds

Новинки отличаются хорошей автономностью и привлекательной ценой.
Слухи подтвердились и Apple обновила линейку наушников, о которой не вспоминали с 2016 года. Модели получили несколько приятных преимуществ, но не лишины недостатков.
К плюсам полноразмерных Beats Solo 4 можно отнести впечатляющее время работы — до 50 часов от одного заряда и возможность слушать музыку по проводу, если аккумулятор внезапно разрядился в ноль. Сделать это можно двумя способами: по кабелю USB-C или через 3,5 мм аудиоразъем. Наушники могут и работать, и заряжаться одновременно без искажения звука. Функции, задуманные разработчиками, доступны без ограничений как на iOS, так и на Android. На фоне цены в $200 (19 тыс руб) минус только один — отсутствие шумодава. Цвета всего три: черный, синий и розовый.
Внутриканальные Solo Buds обеспечивают хорошую шумоизоляцию и громкий звук, так заверяет производитель. Увы, но эту модель постигла та же участь — про шумоподавление забыли. Вероятно, это поправят с выпуском про-версии. Наушники обещают продержаться до 18 часов от одного заряда, после чего отправляются в кейс. И он стал главным минусом новинки, поскольку аккумулятора в нем нет. Футляр, по сути, служит местом хранения и переходником на порт USB-C. Благо добавили быструю зарядку — 5 минут у розетки и дополнительный час музыки обеспечен. За $80 (~7,5 тыс руб) можно выбрать один из четырех цветов: черный, серый, голубой и красный в прозрачном кейсе.
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Первыми в продажу поступят Beats Solo 4, чуть позже Solo Buds. Обе модели должны появиться в рознице в июле.