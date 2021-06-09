



Сервисы по прокату электросамокатов и питерские власти пришли к соглашению. Сервисы смогут продолжить работу, но на новых условиях с сильными ограничениями.



Все сдаваемые в прокат электросамокаты получат ограничитель скорости, электронный или механический звонок и различимую нумерацию. Максимальная разрешённая скорость движения составит 20 км/ч, однако на тротуарах и в зонах скоплению людей во время проведения чемпионата Европы по футболу с 11 июня по 11 июля скорость будет снижена до 10 км/ч, а с 12 июля она увеличится до 15 км/ч.



Пользоваться прокатными электросамокатами будет запрещено на Дворцовой площади, Сенатской площади и на Малой Морской улице, а до 12 июля на Адмиралтейском проспекте, Невском проспекте, Большой Конюшенной улице, Большой Морской улице, Английской набережной и Дворцовой набережной.



Электросамокаты не будут выдавать несовершеннолетним, лицам в состоянии алкогольного опьянения и более чем двум лицам на одно транспортное средство. Пользоваться ими будет запрещено на тротуарах шириной менее 1,5 метров, ближе 15 метров от остановок, станций метро, парков и скверов, а также в парках, на газонах и в цветниках.



Кикшеринговые сервисы будут обязаны в автоматическом режиме передавать в комитет по транспорту Санкт-Петербурга серийный номер электросамоката, его технические характеристики, координаты точек начала и окончания использования, маршрут и статус (свободен, занят или неисправен).



Работа кикшерингов была приостановлена в Санкт-Петербурге утром 9 июня. Сервисы смогут вновь сдавать электросамокаты в аренду как только наладят соблюдение новых правил. Не исключено, что опыт Питера по регуляции этого вида транспорта будет перенят другими городами.







