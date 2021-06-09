



В Санкт-Петербурге перестали работать все сервисы, предоставляющие электросамокаты в аренду, в том числе Whoosh, Molnia, Urent, Eleven и Busy-Fly. Например, пользователи Whoosh видят в приложении такое уведомление:







Сервис Molnia накануне оповестил своих пользователей, что с 23:00 8 июня для катания на электросамокатах будет закрыт центр Санкт-Петербурга в связи с рекомендациями Следственного комитета. Утром 9 июня пользователи получили ещё одно сообщение, в котором указано: «Мы убираем все самокаты. Сейчас мы вынуждены их временно убрать, как решится вопрос, мы сразу тебя оповестим. Приносим извинения за неудобства».



В остальных сервисах просто сообщается, что нет свободных электросамокатов, без каких-либо пояснений, с чем это связано.



В 6 утра 9 июня сотрудники правоохранительных органов начали изымать электросамокаты с парковок. Сервисы пока не понимают, позволят ли им работать дальше — Следственный Комитет, администрация Санкт-Петербурга и профильные комитеты пока не могут определиться с требованиями к ним. Накануне городские власти ограничили скорость передвижения на электросамокатах в двух районах Санкт-Петербурга до 10 км/ч.



3 июня в кикшеринговых сервисах Санкт-Петербурга прошли обыски, связанные с расследованием двух происшествий в Санкт-Петербурге: 1 июня мужчина наехал на четырёхлетнего мальчика в парке культуры и отдыха в Колпино, а 2 июня другой мужчина наехал на пятилетнюю девочку в Невском районе. По обоим делам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Также возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в сфере краткосрочной аренды электросамокатов») — по нему могут привлечь к уголовной ответственности руководство кикшеринговых сервисов.



Сервисы сдают в прокат электросамокаты несмотря на то, что в России нет полноценного законодательного регулирования такого транспорта. Водители самокатов приравнены к пешеходам, хотя они движутся с большой скоростью, могут причинить вред другим людям и быстро скрыться с места происшествия. В некоторых случаях (например, когда в электросамокат установлен двигатель мощностью более 250 ватт), это средство передвижения приравнивается к мопеду и может двигаться по проезжей части, но как только обладатель такого самоката заезжает на тротуар, согласно ПДД он снова становится пешеходом и должен ехать медленно.







