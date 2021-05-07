В последние несколько месяцев высокую популярность обрела криптовалюта ChiaCoin. В отличие от других монет, её добыча не требует высокопроизводительных видеокарт, поэтому ферма получается тихой, экономичной и не жаркой.
Для майнинга ChiaCoin используется SSD или HDD, причём твердотельный накопитель предпочтительнее, поскольку скорость записи и считывания на нём в десятки раз выше, чем у магнитных накопителей, что положительно сказывается на заработке.
Как выяснило издание Hardware Times, майнинг ChiaCoin с помощью SSD, может оказаться крайне невыгодным, поскольку твердотельный накопитель очень скоро выйдет из строя из-за превышения циклов записи. Обычно SSD служит в компьютере лет пять, а то и больше, в зависимости от интенсивности записи информации. Майнинг криптовалюты требует несоизмеримо большей нагрузки на накопитель, поэтому ресурс записи может закончиться уже через несколько месяцев. Эксперты подсчитали, что диск объёмом 512 ГБ может выйти из строя уже через два месяца, а диска на 2 ТБ хватит менее чем на полгода.
С учётом колебаний курса криптовалют есть вероятность, что покупка накопителя не окупится и майнер даже рискует уйти в минус (тем более, что SSD-накопители довольно дорогие). Конечно, можно использовать для майнинга не SSD, а HDD-накопители, для которых не существует такого понятия, как ресурс записи, но магнитные диски гораздо медленнее и тоже могут ломаться из-за продолжительной и непрерывной нагрузки.
Кстати, именно ChiaCoin привёл к росту цен на накопители по всему миру, включая Россию. Из-за майнеров в нашей стране также подорожали некоторые модели видеокарт и процессоров.
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