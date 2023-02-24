Это лучшая колонка для любителей петь караоке — Lyric Speaker Box

В сети набирает популярность уникальная беспроводная колонка от японской студии Cotodama, которая, помимо материалов премиум-класса и высокого качества звука, предлагает огромный встроенный дисплей для отображения текста воспроизводимой песни в режиме реального времени.
Возможно, большинство наших читателей знают, что Япония является родиной караоке и буквально всё население страны восходящего солнца увлекается пением в компаниях. На фоне бешеной популярности разнообразных устройств для караоке компания Cotodama решила выпустить специальную колонку с экраном, который будет отображать бегущую строку с текстом песни. Так в 2018 году появилось устройство под названием Cotodama Lyric за $4500. С годами производитель совершенствовал свои караоке-колонки, добавляя в них новые функции и параллельно снижая цену.
Lyric Speaker Box — новейшая и самая интересная модель, выпущенная брендом. Базовая модель поставляется в большой ярко-оранжевой коробке. Сама колонка выполнена в присущем японцам минималистичном стиле — она буквально выглядит как небольшой аквариум с прозрачными стенками, которые, кстати, выступают экраном для караоке.
Специально разработанная система воспроизводит музыку через Wi-Fi — тут нет Bluetooth или AUX. Производитель так задумал для отображения текстов песен из огромной базы SyncPower Corporation, которая насчитывает более 2 миллионов композиций. Сам дисплей не просто пассивно прокручивает текст, а делает это с различными эффектами, меняя шрифты и анимации. Это даже не столько караоке-колонка, сколько мультимедийная художественная инсталляция.
Кстати, габариты колонки составляют 38х12х26 см при весе в 4,2 кг. Lyric Speaker Box оснащена одним 76-мм низкочастотным динамиком и 19-мм твитером с фазоинвертором, что выдаёт общую мощность в 32 Вт (60 Гц — 20 кГц). Такая конструкция с фазоинвертором обеспечивают более глубокие низкие частоты, чем у большинства беспроводных динамиков, и чистоту высоких тонов. Среди прочих плюсов — поддержка AirPlay 2, Chromecast и Spotify Connect. Управлять воспроизведением можно как с самой колонки, так и со смартфона.
Стоимость Lyric Speaker Box стартует с $1400 за версию с пластиковым корпусом, модель из нержавеющей обойдётся в $1700, а из дерева — $2500. Кроме того, производитель выпустил лимитированные дизайнерские версии, разработанные совместно с домом моды Saint Lauren, за $3250.