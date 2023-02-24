Это лучшая колонка для любителей петь караоке — Lyric Speaker Box

В сети набирает популярность уникальная беспроводная колонка от японской студии Cotodama, которая, помимо материалов премиум-класса и высокого качества звука, предлагает огромный встроенный дисплей для отображения текста воспроизводимой песни в режиме реального времени.Возможно, большинство наших читателей знают, что Япония является родиной караоке и буквально всё население страны восходящего солнца увлекается пением в компаниях. На фоне бешеной популярности разнообразных устройств для караоке компания Cotodama решила выпустить специальную колонку с экраном, который будет отображать бегущую строку с текстом песни. Так в 2018 году появилось устройство под названием Cotodama Lyric за $4500. С годами производитель совершенствовал свои караоке-колонки, добавляя в них новые функции и параллельно снижая цену.Lyric Speaker Box — новейшая и самая интересная модель, выпущенная брендом. Базовая модель поставляется в большой ярко-оранжевой коробке. Сама колонка выполнена в присущем японцам минималистичном стиле — она буквально выглядит как небольшой аквариум с прозрачными стенками, которые, кстати, выступают экраном для караоке.Специально разработанная система воспроизводит музыку через Wi-Fi — тут нет Bluetooth или AUX. Производитель так задумал для отображения текстов песен из огромной базы SyncPower Corporation, которая насчитывает более 2 миллионов композиций. Сам дисплей не просто пассивно прокручивает текст, а делает это с различными эффектами, меняя шрифты и анимации. Это даже не столько караоке-колонка, сколько мультимедийная художественная инсталляция.