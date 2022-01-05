Bluetooth-колонки











Игровые гарнитуры

TWS-наушники

Продолжается конференция CES 2022, на которой большие компании и новорожденные стартапы представляют свои новые продукты или идеи в области технологий. Среди прочих, компания JBL показала несколько девайсов в категории мобильного звука.Если JBL и известна широкому кругу пользователей, то в основном благодаря своим беспроводным колонкам — этот бренд стал практически именем нарицательным для качественного звука за приемлемые деньги. Сейчас компания обновила четыре своих беспроводных колонки, их названия вам, скорее всего, известны: это Boombox 3, Pulse 5 и два варианта PartyBox.— горизонтально ориентированная колонка, которая может проработать от одного заряда до 24 часов по заявлению бренда. Кроме того, от нее можно зарядить смартфон или другой небольшой девайс. Колонка получила рейтинг защиты от воды и пыли IP67, модуль Bluetooth 5.3, возможность многоточечного подключения, а также поддержку режима объединения в стереопару. Цена: $499.занимает особое место в линейке благодаря своей отличительной особенности — световым эффектам на 360 градусов. Компания обещает, что колонка проработает до 12 часов от одного заряда. Рейтинг IP67 также в наличии, как и Bluetooth 5.3 и объединение в стереопары. Цена: $249.в этом году вышла в двух вариантах — Encore и Encore Essential — с двумя различиями: автономность и два беспроводных микрофона для караоке в комплекте первой колонки. Encore может работать от одного заряда до 10 часов, а Encore Essential — до 6 часов. Обе колонки получили Bluetooth 5.1, рейтинг водостойкости IPX4 и выходную мощность до 100 Ватт. Устройства могут объединяться в стереопару друг с другом. Цена — $299 за Encore Essential и $399 за Encore, которая будет доступна летом.Их два вида — TWS и полноразмерные.могут подключаться к устройству как по USB-C, так и по Bluetooth. Кроме того, наушники поддерживают сразу два подключения. Они получили фирменную технологию QuantumSurround для пространственного объемного звука, защиту от воды IPX5, а также адаптивное шумоподавление. Каждый наушник оснащен тремя микрофонами. От одной зарядки аесессуар проработает до 8 часов, а кейс зарядит наушники три раза. Цена: $149.— полноразмерные игровые гарнитуры, которые не сильно различаются. Топоваяполучила технологию объемного пространственного звука QuantumSphere 360 и активное шумоподавление. Кроме того, она оснащена DTS Headphone для иммерсивного звука, автономностью до 24 часов, подключением как по Bluetooth 5.2, так и по каналу 2,4ГГц при помощи USB-адаптера. В каждой чашке находится 50-мм драйвер с поддержкой Hi-Res. Цена: $249.предлагает всё то же самое, за исключением технологии QuantumSphere 360 — вместо этого она поддерживают QuantumSurround. Quantum 810 проработает от аккумулятора до 30 часов и будет продаваться по цене $199. Что касается, то её лишили еще и активного «шумодава», но при этом автономность заявлена на уровне 40 часов. Стоить они будут $149.Всего три модели: Live Pro 2, Live Free 2 и Reflect Aero, все они внутриканальные, имеют сенсорное управление и различаются формой наушника.проработают от одного заряда до 10 часов, а кейс зарядит их трижды; сам же он умеет заряжаться беспроводным способом. Наушники оснащены 11-мм драйверами и быстрой зарядкой — за 15 минут они зарядятся на 4 часа работы. Устройство получило технологию активного «шумодава», сенсорное управление, поддержку Google Fast Pair и защиту от внешних воздействий IPX5.предлагают всё то же самое, за исключением беспроводной зарядки и слегка иного дизайна. Они проработают до 7 часов от одного заряда. Обе модели будут продаваться по цене $149.позиционируются как наушники для спортсменов и получили сертификацию IP68, а также запатентованную форму «крыльев», удерживающих наушник в ухе во время упражнений. Наушники оснащены драйверами 6,8 мм и шестью микрофонами суммарно, а также поддерживают активное шумоподавление с адаптацией под окружающие звуки. От одного заряда проработают до 8 часов. Поступят в продажу по цене $149.